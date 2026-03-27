Kaos kod susjeda ne staje: Krovovi lete, tisuće bez struje, pola milijuna ljudi na udaru

Veliko nevrijeme već dva dana pogađa i Sloveniju. U mjestu Žirovnici na sjeveru zemlje oštećeno je više od 60 posto svih kuća, deseci tisuća su bez struje - a neki i pitke vode.

Stabala iščupana iz zemlje, kućanstva bez struje, kuće bez krovova - ovo su posljedice nevremena koji već dva dana prolazi Slovenijom.

"Prije otprilike tri godine zvao sam Općinu da se to ukloni, da uklone stablo, ali došla je jedna gospođa iz sela i rekla da je to sigurno i da se ne smije dirati. Eto!", rekao je Muhamed Sović iz Pristave u Sloveniji.

U slovenskoj regiji Gorenjskoj oštećeno je više od 650 zgrada - u mjestu Žirovnici više od 60 % svih kuća. A bez struje je ostalo više od 900 kućanstava u Slovenskom primorju - čak 20 tisuća - u Mariboru.

"Prije svega upozoravam ljude da budu oprezni i da pripaze kad se kreću vani, kako ih ne bi pogodio komad lima ili nešto drugo", rekao je Samuel Kosmač, zapovjednik Civilne zaštite Sjeverne Primorske. U crvenom je sveukupno 47 općina u kojima živi pola milijuna ljudi. Spasilačke službe su primile 3 tisuće poziva i obavile više od 800 intervencija, najviše u općinama Radovljica, Tržič i Šenčur.

"Vidimo da su u višim predjelima, dakle u planinama, udari vjetra uglavnom dosezali između 100 i 150 km/h, a i u nizinskim područjima većinom od 80 pa i nešto iznad 100 km/h", ispričao je Branko Gregorčič, meteorolog slovenske Agencije za okoliš.

Nema nastave, nema struje...

Škole i vrtići zatvoreni su u 6 mjesta. Vatrogasci su spasili jednu ženu na koju je palo stablo u Jesenicama. Trenutačno je u bolnici.

"Tisuće stanovnika na širem području nema opskrbu električnom energijom. Posebno tamo gdje postoje posebni vodovodni sustavi, lokalno su stanovnici ostali i bez pitke vode, jer zbog prekida struje sustav nije radio", rekao je Leon Behin, glavni ravnatelj Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje.

U susjednoj Bosni i Hercegovini problemi s opskrbom struje - ali zbog snijega. Najviše je napadalo na sjeverozapadu zemlje. U Bihaći i Cazinu - oko 30 centimetara.

Prevrnute klupe i kante za smeće, jak vjetar i niže temperature u gradu Sambotelu na zapadu Mađarske.

"Pa, hladno mi je. Mislim da je svima pomalo hladno", rekla je Emőke Fenyvesi iz Sambotela u Mađarskoj. Na pitanje o mogućnosti da sutra padne snijeg, dodala je kako se nada da je riječ o šali, ali ne isključuje da bi se to ipak moglo dogoditi.

Posljedice nevremena i u sjevernoj talijanskoj regiji Emiliji i Romaniji. Zbog snijega je stotinjak automobila ostalo zatočeno na autocesti. Smirivanje situacije očekuje se sutra, u Sloveniji već večeras.