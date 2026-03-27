Detalji afere: Nevjerojatno kako je Pavlek 'operirao' da izvuče 30 milijuna eura

Od plastičnih operacija preko luksuznih torbica do putovanja diljem svijeta. Poznata je većina detalja nevjerojatne afere koja trese Hrvatski Skijaški savez.

USKOK je za sve osumnjičene - osim za bivšeg glasnogovornika zatražio istražni zatvor. A što je s Vedranom Pavlekom? Vraća li se u Hrvatsku i kada?

Vedran Pavlek ostao je bez mobitela. Oduzeli su mu ga, kako RTL doznaje, Turci po nalogu USKOK-a koji ga je pronašao samo 24 sata od uhićenja.

Odvjetnica: 'Nije u bijegu'

Ostatak uhićenih sprema se za Remetinec. Jer su, sumnjaju istražitelji, malo po malo - i tako više od 10 godina - sustavno ispumpavali novac iz Skijaškog saveza.

Zbog organiziranog izvlačenja novca - na vrhu piramide USKOK je označio upravo Pavleka koji se još uvijek nalazi u Turskoj.

"Gospodin Pavlek nije u bijegu, činjenica da se on nalazi izvan Hrvatske i kad ju dovedete u vezu s time da su pravosudna tijela počela provoditi određene radnje, nemaju nikakve veze - dakle on o tome ništa nje znao", rekla je njegova odvjetnica Laura Valković.

Sada zna da mu je određen istražni zatvor. Iako njegova odvjetnica poručuje kako nije u bijegu, USKOK čeka rješenje o određivanju istražnog zatvora, a onda će se protiv njega odrediti tjeralica.

"I poduzimat određene radnje sukladno tome da ga dovedemo u Republiku Hrvatsku. Da, u bijegu je, nedostupan je", rekao je zamjenik ravnatelja USKOK-a, Tonći Petković.

USKOK sve rekonstruirao

Nakon više od godinu dana tajnog praćenja - USKOK je sve rekonstruirao.

Glavni operativac cijele priče, sumnjaju, upravo je Vedran Pavlek - koji je u zločinačku grupu povezao još petero ljudi zbog pranja novca i zlouporabe položaja i ovlasti.

Poslove su iz Zagreba proširili na Austriju, Lihtenštajn, Monako, Španjolsku, Rusiju, Mađarsku, Švicarsku, Srbiju, San Marino, Slovačku, Italiju. A Pavlek se povezao čak i sa jednom osobom iz Svetog Kristofora i Nevisa - dva otoka na Karibima koji je u međuvremenu preminuo.

Prikazujući poslove koji se nisu dogodili, sumnja USKOK, izvučeno je gotovo 30 milijuna eura.

Raosov odvjetnik: 'Očekujemo da brzo izađe'

Za bivšeg glavnog tajnika, Damira Raosa, USKOK je Remetinec tražio zbog opasnosti od utjecaja na 102 svjedoka, ali sud je to znatno srezao.

"Njemu je istražni zatvor određen po toj osnovi, ali samo zbog utjecaja na dva svjedoka, tako da ako ovo rješenje postane pravomoćno, mi očekujemo da Damir Raos vrlo brzo izađe iz istražnog zatvora, dva svjedoka se može ispitati praktički u jednom danu", rekao je Raosov odvjetnik Šime Matak.

USKOK sumnja da je gotovo 2 milijuna eura Pavlek potrošio na izgradnju vile u vlasništvu svog društva, dok je preostalim iznosom platio tri plastične operacije za sada nepoznatim ženama, smještaj u većem broju hotela, ali i kupovao luksuznu robu i novac podizao u gotovini. Zatvor mu je određen po svim osnovama. Od bijega, preko ponavljanja djela do utjecaja na 15 svjedoka.

Božinović: 'Poduzimaju se sve mjere'

Na ovom slučaju radilo je više institucija.

"Poduzimaju se sve mjere koje se poduzimaju u tim situacijama i kad govorimo o međunarodnoj suradnji, i suradnji ministarstva pravosuđa", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Od svih uhićenih, iza rešetaka ne ide jedino bivši glasnogovornik Saveza koji je krajem siječnja uhvaćen sa 120 tisuća eura prilikom prelaska granice. USKOK je otkrio kako je upravo on po nalogu Pavleka više puta odlazio u inozemstvo više puta i preuzimao novac u gotovini u iznosu od gotovo 11 milijuna eura. Unosio u Hrvatsku i po nalogu Pavleka davao bivšem glavnom tajniku. Očito je o svemu tome propjevao u USKOK-u kad su ga pustili da se brani sa slobode.