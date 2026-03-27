Doznajemo: USKOK došao do Vedrana Pavleka u Turskoj! Oduzeli su mu mobitel

Dvadeset i četiri sata od uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je došao do bivšeg direktora alpskih reprezentacija i Ski poola, Vedrana Pavleka koji se nalazi u Truskoj gdje je već ranije s njim uspostavljen kontakt.

Kako doznajemo, pretraga je napravljenja, a Pavleku su oduzeti mobiteli.

Pretragu su po nalogu USKOK-a napravili kolege u Turskoj.

Pavlek još nije uhićen.

Izvukli najmanje 30 milijuna eura

Podsjetimo, u četvrtak ujutro počela su uhićenja u Hrvatskom Skijaškom Savezu, zbog izvlačenja više desetaka milijuna eura iz Skijaškog saveza. Glavna meta istražitelja uz Pavleka su bile još četiri osobe.

Šteta počinjena od 2014. procjenjuje se na najmanje 30 milijuna eura.

Kako je RTL Danas ranije doznao, među osumnjičenima su i bivši glavni tajnik Damir Raos, ali i bivši glasnogovornik Nenad Eror koji je nedavno uhvaćen na graničnom prijelazu Bregana sa 120 tisuća eura u automobilu.

Istražuje se i poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora koji je poručio da ni na koji način nije uključen u nepravilnosti.

O svemu se oglasio i ministar sporta, Tonči Glavina koji je rekao:

"Najoštrije osuđujemo ovakve neprihvatljive koji narušavaju i ugled i integritet cijelog sustava sporta. Takvo djelovanje je, naravno, štetno za sve njegove dionike i zahtjeva jasno utvrđivanje odgovornosti."

POGLEDAJTE VIDEO Komentar Ivana Skorina: 'Kako je Vedran Pavlek iskoristio tuđu krv, znoj i suze za svoj džep'