USKOK pokrenuo istragu protiv Pavleka i ekipe! 'Ženama je plaćao estetske operacije'

USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv bivšeg direktora alpskih reprezentacija i Ski poola Vedrana Pavleka te još troje hrvatskih državljana i jedne slovačke državljanke, kao i jednog državljanina koji ima dvojno državljanstvo Lihtenštajna i Austrije.

Terete se zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestili su iz Uskoka.

"Osnovano se sumnja da je I. okr. u razdoblju od 2014. do kraja veljače 2026., u Zagrebu, Austriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španjolskoj, Rusiji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji, San Marinu, Slovačkoj i Italiji, kao odgovorna osoba u jednom sportskom savezu udruga (dalje: Savez) te kao vlasnik i voditelj poslovanja jedne tvrtke iz Monaka i jednog trgovačkog društva iz Španjolske, povezao u zajedničko djelovanje II. – VI. okr. i jednu odgovornu osobu trgovačkog društva iz Svetog Kristofora i Nevisa koja je u međuvremenu preminula (dalje: sada pokojna osoba) kao i za sada nepoznate osobe koje su rukovodile poslovanjem većeg broja trgovačkih društava iz inozemstva, a radi stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi na štetu Saveza i prikrivanja stvarnog podrijetla tako pribavljene nepripadne imovinske koristi", navodi USKOK.

Oštetili Savez za gotovo 30 milijuna eura

Uskok nadalje navodi da je radi realizacije tog plana, I. okr. sa sada pokojnom osobom, a potom s IV. okr. kao odgovornom osobom društva iz Svetog Kristofora i Nevisa nakon sada pokojne osobe te V. okr. kao osobom ovlaštenom za raspolaganje novčanim sredstvima tog društva i ujedno odgovornom osobom jednog društva iz Lihtenštajna, dogovorio da ta društva sa Savezom sklapaju ugovore za usluge koje u stvarnosti neće nikada izvršiti, a koje ugovore će u ime Saveza prema dogovoru s I. okr. potpisati II. okr., nakon čega će ta društva Savezu ispostavljati račune.

"Ujedno je I. okr. u razdoblju od rujna 2019. do veljače 2026., sa za sada nepoznatim osobama koje su rukovodile poslovanjem većeg broja trgovačkih društava iz inozemstva, dogovorio da ta društva, bez zaključenja ikakvih ugovora, Savezu ispostavljaju račune za usluge koje nikada nisu izvršene.

Pritom je I. okr. s II. okr., glavnim tajnikom Saveza i III. okr., osobom zaduženom za organizaciju i vođenje materijalno-financijskog poslovanja Saveza, dogovorio da nakon što navedena društva iz inozemstva Savezu ispostave račune za takve fiktivne usluge, III. okr. kreira naloge za plaćanje s računa Saveza koje su potom autorizirali I., II. i III. okr., dok su II. i III. okr. službenicima banaka u kojima Savez ima otvorene račune, potvrđivali da su nalozi za plaćanje osnovani, iako su svi znali da ta društva Savezu nisu pružila nikakve usluge i time da nema osnove za plaćanje tih računa.

Na opisani način je s računa Saveza neosnovano isplaćen iznos od ukupno najmanje 29.895.815,32 eura", stoji u priopćenju Uskoka.

'Podmirivao je troškove estetskih operacija'

Od navedenog iznosa, s računa Saveza je iznos od 2.096.472,64 eura uplaćen na bankovne račune u vlasništvu jednog trgovačkog društva i tvrtke iz Monaka u vlasništvu I. okr., sredstvima na kojim računima je ovlašten raspolagati prvookrivljenik. Taj iznos je potom I. okr. koristio za sebe i svoje potrebe.

Također se osnovano sumnja da su sada pokojna osoba, IV. i V. okr. od 15.620.065,05 eura isplaćenih njihovim društvima od strane Saveza, iznos od najmanje 10.592.163,75 eura na temelju fiktivnih ugovora i fiktivnih računa koje je njihovim društvima izdavao I. okr. i njegova tvrtka iz Monaka, prenijeli na račune I. okr. i njegove tvrtke. Od navedenog iznosa, I. okr. je iznos od najmanje 1.918.300,00 eura uplatio na ime pozajmice svom trgovačkom društvu iz Španjolske. Taj iznos je potom I. okr. u cijelosti utrošio u izgradnju vile u vlasništvu svog društva, dok je preostalim iznosom podmirivao troškove estetskih operacija ženskim osobama, plaćao smještaj u većem broju hotela u inozemstvu, kupovao luksuznu robu i novac podizao u gotovini.

Ujedno su za sada nepoznate osobe koje su upravljale većim brojem društava iz inozemstva, nakon zaprimljenih uplata Saveza, novčani iznos od oko 10% zadržale u svoju korist, dok su za preostali iznos osiguravali da u gotovini u inozemstvu bude predan osobi koju odredi prvookrivljenik.

Tako je, po nalogu I. okr., a uz znanje II. i III. okr., VI. okr. djelatnik Saveza odlazio u inozemstvo u više navrata i tamo preuzeo novac u gotovini u iznosu od ukupno 10.938.092,58 eura. Potom je VI. okr. znajući da taj novac potječe od nezakonito doznačenih novčanih sredstava Saveza, bez evidentiranja i prijavljivanja unosio u Hrvatsku i po nalogu I. okr. predavao II. okrivljenom. Dio navedenog novca su potom II., III. i VI. okr zadržavali za sebe u iznosu koji im je odredio I. okr., a dio su ostavljali za prvookrivljenika.

Preostali novac je II. okr. sukladno nalozima I. okr. u za sada neutvrđenim iznosima, predavao osobama povezanim sa Savezom i osobama povezanim s I. okr., među kojima i IV. okr., na koji način je sredstvima Saveza I. okr. podmirivao svoje obveze prema tim osobama.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika, dok u odnosu na jednog okrivljenika nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.

