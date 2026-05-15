VELIKO IZNENAĐENJE /

Beljo ostao bez poziva unatoč sjajnoj sezoni, ali jedan dinamovac ipak ide na Mundijal?

Foto: Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia

Izbornika Dalić smatra da su Petar Musa, Igor Matanović i Ante Budimir ispred Plave devetke.

15.5.2026.
21:48
Sportski.net
Dion Drena Beljo ove je sezone postigao 37 pogodaka u 46 nastupa za Dinamo. Pet od tih 37 pogodaka postigao je u Europskoj ligi, što ga čini najboljim strijelcem među hrvatskim igračima u europskim natjecanjima.

No, izgleda da to ipak nije bilo dovoljno za mjesto na popisu izbornika Dalića koji smatra da su Petar Musa, Igor Matanović i Ante Budimir ispred Plave devetke.

Međutim, kako javljaju Sportske novosti, Dinamo bi ipak mogao imati svog igrača među Vatrenima na ovogodišnjem Mundijalu. Riječ je o Luki Stojkoviću koji je na Opus Areni Rijeci u finalu Kupa zabio oba pogotka u 2-0 pobjedi Modrih.

Izbornik Dalić očito je ostao impresioniran Dinamovim veznjakom kojemu je prednost to što, za razliku od napadača, veznjaci nisu u formi, navode Sportske novosti.

Stojković je ove sezone za Dinamo odigrao 42 utakmice u kojima je postigao 13 pogodaka, a upisao je i 12 asistencija.

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.DinamoLuka StojkovićDion Drena Beljo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
