Beljo ostao bez poziva unatoč sjajnoj sezoni, ali jedan dinamovac ipak ide na Mundijal?

Dion Drena Beljo ove je sezone postigao 37 pogodaka u 46 nastupa za Dinamo. Pet od tih 37 pogodaka postigao je u Europskoj ligi, što ga čini najboljim strijelcem među hrvatskim igračima u europskim natjecanjima.

No, izgleda da to ipak nije bilo dovoljno za mjesto na popisu izbornika Dalića koji smatra da su Petar Musa, Igor Matanović i Ante Budimir ispred Plave devetke.

Međutim, kako javljaju Sportske novosti, Dinamo bi ipak mogao imati svog igrača među Vatrenima na ovogodišnjem Mundijalu. Riječ je o Luki Stojkoviću koji je na Opus Areni Rijeci u finalu Kupa zabio oba pogotka u 2-0 pobjedi Modrih.

Izbornik Dalić očito je ostao impresioniran Dinamovim veznjakom kojemu je prednost to što, za razliku od napadača, veznjaci nisu u formi, navode Sportske novosti.

Stojković je ove sezone za Dinamo odigrao 42 utakmice u kojima je postigao 13 pogodaka, a upisao je i 12 asistencija.