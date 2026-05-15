SADA JE SLUŽBENO /

Dinamo objavio detalje u vezi velike proslave: 'I nama je teško povjerovati'

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic/imago sportfotodienst/Profimedia

Dinamo je pobjedom protiv Rijeke osvojio 14. duplu krunu u svojoj povijesti

15.5.2026.
18:46
Sportski.net
O onome o čemu se pričalo već neko vrijeme sada je i službeno - Dinamo će proslaviti dvostruku krunu na Maksimiru.

"Od jutra do mraka - znate gdje ste sljedeću subotu... Jer ovaj put ne idemo nigdje. Ostajemo doma. Po posljednji put u povijesti, 23. svibnja slavimo osvajanje duple krune na našem 'starom' Maksimiru. Svjesni smo da je mnogima teško povjerovati u to. Vjerujte, i nama je. Bit će to zadnja proslava duple krune na betonu na kojem su odrastale generacije plavih kibica. Na kojem se trčalo, skakalo, ustajalo i padalo. Gdje se plakalo od sreće i od tuge, gubilo glas, stjecalo prijatelje. Na mjestu gdje se nije samo pobjeđivalo i ponekad gubilo na terenu, nego opiralo nepravdi, borilo za naš identitet, branilo naše boje, živjelo naše ideale i pisalo slavnu priču Građanskog nogometnog kluba Dinamo. Ovo mjesto koje je dom svima nama tog će dana živjeti i disati plavo od jutra do kasno u noć. Onako kako i zaslužuje. Šampionski", napisali su iz Dinama.

Modri su do dvostruke krune stigli nakon što su u drugoj polovici sezone promarširali prvenstvom, da bi u Kupu s laganih 2-0 slavili protiv Rijeke. Bio je to 69., odnosno 70. trofej u Dinamovoj povijesti i 14. dupla kruna.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
