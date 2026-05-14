DVOSTRUKA KRUNA

Poznato gdje i kada će Dinamo proslaviti naslov i osvajanje Kupa

Poznato gdje i kada će Dinamo proslaviti naslov i osvajanje Kupa
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dinamo je već osigurao naslov prvaka, a jučer je osvajanjem Kupa protiv Rijeke kompletirao dvostruku krunu

14.5.2026.
14:39
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Dinamo Zagreb trebao bi proslaviti dvostruku krunu nakon posljednjeg kola 23. svibnja na stadionu Stadion Maksimir. Iako službena potvrda još nije stigla, očekuje se nakon organizacijskog sastanka u klubu. Opcija proslave na Trgu bana Jelačića navodno je odbačena.

Postoji mogućnost da to bude posljednje veliko slavlje na Maksimiru prije selidbe u Kranjčevićevu i početka rušenja starog stadiona.

Dinamo je već osigurao naslov prvaka, a jučer je osvajanjem Kupa protiv HNK Rijeka kompletirao dvostruku krunu. Do kraja sezone čekaju ga još susreti protiv NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
