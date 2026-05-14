Poznato gdje i kada će Dinamo proslaviti naslov i osvajanje Kupa

Dinamo Zagreb trebao bi proslaviti dvostruku krunu nakon posljednjeg kola 23. svibnja na stadionu Stadion Maksimir. Iako službena potvrda još nije stigla, očekuje se nakon organizacijskog sastanka u klubu. Opcija proslave na Trgu bana Jelačića navodno je odbačena.

Postoji mogućnost da to bude posljednje veliko slavlje na Maksimiru prije selidbe u Kranjčevićevu i početka rušenja starog stadiona.

Dinamo je već osigurao naslov prvaka, a jučer je osvajanjem Kupa protiv HNK Rijeka kompletirao dvostruku krunu. Do kraja sezone čekaju ga još susreti protiv NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva.