Bivši muž Indire Levak pozirao sa zgodnim sinom: Roberto je prava očeva kopija

Bivši suprug pjevačice Indire Levak (52), poduzetnik i bodybuilder Miroslav Levak (53) otputovao je u Grčku sa sinom Robertom, a djelić svog putovanja podijelio je i s pratiteljima na društvenim mrežama. Otac i sin pozirali su ispred Partenona, jednog od najpoznatijih simbola antičke Grčke, smještenog na atenskoj Akropoli.

Foto: Instagram story

Riječ je o drevnom hramu posvećenom božici Ateni, zaštitnici grada Atene. Partenon je izgrađen u 5. stoljeću prije Krista te se smatra jednim od najvažnijih spomenika antičke civilizacije. Građevina je prepoznatljiva po impresivnim dorskim stupovima i bijelom mramoru, a svake godine privlači milijune posjetitelja iz cijelog svijeta.

U odličnom odnosu s Indirom

Roberto Levak javnosti je poznat i po sudjelovanju u jednom reality showu 2018. godine. Tada je govorio o odnosu sa svojom pomajkom Indirom Levak, bivšom pjevačicom grupe Colonia, za koju je imao samo riječi hvale.

Naglasio je kako je Indira i u privatnom životu upravo onakva kakvom je publika doživljava na sceni, ističući njezinu vedrinu i pozitivnu energiju.

Da među njima vladaju bliski obiteljski odnosi, pokazale su i brojne fotografije koje su tijekom godina objavljivali na društvenim mrežama. Roberto i Indira nikada nisu skrivali koliko su povezani, ona ga je često nazivala svojim "manekenom", a jednom su prilikom zajedno s Miroslavom pratili polufinalni susret Lige prvaka između Intera i Milana u Milanu.

Razvod nakon 11 godina

Podsjetimo, Indira i Miro 2024. godine iznenadili su javnost obznanivši kako je njihovom braku, nakon 11 godina, došao kraj. Međutim, unatoč razvodu, dvojac je ostao u dobrim odnosima, a moglo ih se vidjeti i na zajedničkim putovanjima.