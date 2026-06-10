Naša vizažistica se transformirala u Indiru Levak, pjevačica joj odmah ponudila 'posao'

Hrvatska vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić ponovno je oduševila svojom vještinom. U najnovijoj objavi na Instagramu, Mamić se uz pomoć šminke, perike i velikog talenta u potpunosti pretvorila u glazbenu ikonu Indiru Levak (52). Impresivna transformacija postala je još zanimljivija zbog duhovite reakcije same pjevačice.

U videu koji je objavila, Marina Mamić prikazala je "prije i poslije" efekt, transformirajući se u prepoznatljivi lik energične pjevačice. Od njezine duge plave kose nije ostalo ni traga, a zamijenila ju je kratka, asimetrična kosa kakvu Indira često nosi. Preciznom šminkom, naglašenim očima i konturama lica, Mamić je postigla zapanjujuću sličnost, a cijeli dojam upotpunila je uvjerljivim lip-syncanjem i energičnim pokretima.

'Ako zapnem, ti ideš na koncerte'

"Transformacija u moju kraljicu @indiralevak. Žena koja je čista energija, karizma i pozitiva! Obožavam te i nadam se da će ti se svidjeti ova transformacija", napisala je Mamić uz video, pozivajući svoje pratitelje da podijele dojmove. Sudeći po reakcijama, transformacija je i više nego uspjela. Ipak, najupečatljiviji komentar stigao je od same Indire, koja je s oduševljenjem prihvatila ovaj kreativni omaž.

"Ma znaš da te vooolim!! Sad znam ako zapnem tko umjesto mene ide na koncerte", našalila se pjevačica u komentaru, što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija. I drugi pratitelji nizali su pohvale poput "Čista desetka" i "Bravo kraljice, genijalna si".

Marina Mamić već godinama dokazuje svoj izniman talent. Njezine transformacije u svjetske i domaće zvijezde, poput Tine Turner, Severine ili čak Isusa Krista, redovito privlače veliku pozornost.