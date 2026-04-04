KRALJICA PREOBRAZBI

Nevjerojatna transformacija hrvatske vizažistice u Isusa Krista

Foto: Marina Mamić/Screenshot/Instagram

Hrvatska vizažistica i majstorica transformacija, Marina Mamić, ponovno je oduševila svoje pratitelje, no ovoga puta na posve drugačiji način

4.4.2026.
20:14
Hot.hr
Marina Mamić/Screenshot/Instagram
Uoči najvećeg kršćanskog blagdana, Marina Mamić, poznata domaća vizažistica, objavila je video u kojem se uz pomoć šminke preobrazila u Isusa Krista stvorivši snažan i emotivan prikaz koji je odjeknuo među njezinom publikom.

Video započinje prikazom Marine bez šminke, da bi se nakon brze tranzicije otkrilo lice preobraženo u tradicionalni prikaz Isusa Krista. Detalji su zapanjujući: duga tamna kosa, gusta brada, kruna od trnja na glavi i tragovi rana na čelu. Posebno su dojmljive suze koje se slijevaju niz obraze i bolan, ali miran izraz lica, čime je Mamić uspjela dočarati duboku patnju Krista.

U opisu objave, Mamić je pojasnila svoju motivaciju.

"Danas je Veliki petak. Dan kada se prisjećamo Isusove žrtve i svega što ona simbolizira. Zato sam napravila ovu posebnu transformaciju, kao podsjetnik na vjeru i ljubav", napisala je poznata vizažistica.

Marina Mamić već je godinama poznata na regionalnoj i svjetskoj sceni kao jedna od najtalentiranijih vizažistica specijaliziranih za karakternu šminku. Njezina sposobnost da vlastito lice pretvori u platno i vjerno prikaže poznate osobe poput Al Pacina, Julije Roberts ili Luke Modrića donijela joj je više od 230 tisuća pratitelja na Instagramu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
