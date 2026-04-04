Nevjerojatna transformacija hrvatske vizažistice u Isusa Krista

Uoči najvećeg kršćanskog blagdana, Marina Mamić, poznata domaća vizažistica, objavila je video u kojem se uz pomoć šminke preobrazila u Isusa Krista stvorivši snažan i emotivan prikaz koji je odjeknuo među njezinom publikom.

Video započinje prikazom Marine bez šminke, da bi se nakon brze tranzicije otkrilo lice preobraženo u tradicionalni prikaz Isusa Krista. Detalji su zapanjujući: duga tamna kosa, gusta brada, kruna od trnja na glavi i tragovi rana na čelu. Posebno su dojmljive suze koje se slijevaju niz obraze i bolan, ali miran izraz lica, čime je Mamić uspjela dočarati duboku patnju Krista.

U opisu objave, Mamić je pojasnila svoju motivaciju.

"Danas je Veliki petak. Dan kada se prisjećamo Isusove žrtve i svega što ona simbolizira. Zato sam napravila ovu posebnu transformaciju, kao podsjetnik na vjeru i ljubav", napisala je poznata vizažistica.

Marina Mamić već je godinama poznata na regionalnoj i svjetskoj sceni kao jedna od najtalentiranijih vizažistica specijaliziranih za karakternu šminku. Njezina sposobnost da vlastito lice pretvori u platno i vjerno prikaže poznate osobe poput Al Pacina, Julije Roberts ili Luke Modrića donijela joj je više od 230 tisuća pratitelja na Instagramu.

