Procurio je navodni izgled novog dresa Vatrenih: Primjetan detalj koji do sada nismo imali

Ovo Svjetsko prvenstvo bit će i oproštaj hrvatske nogometne reprezentacije od Nikeove opreme dresova koje smo nosili više od 20 godina.

Nakon Svjetskog prvenstva, od jeseni, hrvatska prelazi na Adidas kao glavnog dobavljača opreme. Na internetu je osvanuo i navodni dizajn sljedećeg hrvatskog dresa, prvog pod Adidasom koji će naša reprezentacija nositi od jeseni 2026. do pred Euro 2028.. Osim karakterističnih kvadratića, dizajn koji je procurio donosi i glagoljične detalje, odnosno slova unutar crvenih kvadratića, objavio je FootyHeadlines.

The first adidas Croatia home kit is here 🇭🇷 pic.twitter.com/vsBOKw7s5s — Kamil Berberler (@KamilBerberler) May 15, 2026

Ovratnik i manžete rukava pretežno su bijele boje, detaljno ukrašene upečatljivim crvenim i plavim prugama koje savršeno odražavaju boje hrvatske nacionalne zastave. Zanimljivo je da glagoljicu još nismo imali an dresovima. Čini se da se Adidas želi dokazati prvom garniturom s kulturološkim značajkama.

Podsjećamo, Nike je tehnički sponzor hrvatske nogometne reprezentacije od 2000. godine. U studenom 2016. godine, tadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker potpisao je produženje suradnje do 2026. godine. Suradnja dakle traje preko četvrt stoljeća, a trenutni dres posljednji dres koji Nike radi za našu reprezentaciju jer po isteku ugovora 31. srpnja 2026. Hrvatska prelazi na Adidas.