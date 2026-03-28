Talijan nastavio dominaciju suverenom utrkom, domaći navijači imali razloga za slavlje

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) nastavio je svoju nevjerojatnu formu s početka sezone, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu u Svjetskom Superbike prvenstvu. U prvoj utrci vikenda u Portugalu suvereno je slavio ispred timskog kolege Ikera Lecuone, no glavna priča dana za tisuće navijača na tribinama bio je domaći vozač Miguel Oliveira (ROKiT BMW), koji je osvojio svoje prvo postolje u kategoriji.

Bulegina dominacija od rekorda do pobjede

Talijanski vozač je već u subotnjim kvalifikacijama pokazao da je klasa za sebe. Osvojio je pole position postavivši novi rekord staze Autodromo Internacional do Algarve s vremenom 1'38.495. U samoj utrci, Bulega je preuzeo vodstvo od samog starta i nije ga ispuštao do kraja. Njegov timski kolega Iker Lecuona bio je jedini koji je donekle mogao pratiti njegov ritam, no na kraju je ciljem prošao s 2,5 sekunde zaostatka, potvrdivši dvostruku pobjedu za tvorničku momčad Ducatija. Bulega je kontrolirao utrku od početka do kraja, ne dopustivši nikome da ugrozi njegovu četvrtu pobjedu u sezoni.

Superbike prvenstvo gledatelji mogu pratiti na platformi VOYO.

Povijesno postolje za Oliveiru i veliko slavlje

Iako je Bulega bio nedodirljiv, euforiju na tribinama izazvao je domaći heroj Miguel Oliveira. Portugalski vozač, koji je ove sezone stigao iz MotoGP prvenstva, startao je kao četvrti. Ključni trenutak utrke dogodio se u petom od dvadeset krugova, kada je Yari Montella, do tada drugoplasirani, pao u četrnaestom zavoju. Taj incident promovirao je Lecuonu na drugo, a Oliveiru na treće mjesto, koje je Portugalac sigurno zadržao do kraja. Za Oliveiru je ovo prvo postolje u WorldSBK karijeri, a osvojiti ga pred domaćom publikom bio je poseban trenutak koji je izazvao erupciju oduševljenja na stazi u Portimãu.

Uzbuđenja u ostatku poretka

Iza vodećeg trojca, braća Alex i Sam Lowes završili su utrku na četvrtom i petom mjestu. Alex se u početku držao blizu vodećih, ali je kasnije izgubio korak. Velika borba vodila se za šesto mjesto, iz koje je kao pobjednik izašao Xavi Vierge na Yamahi, ispred Garretta Gerloffa i Axela Bassanija. Mjesta u top deset popunili su još Alvaro Bautista i Danilo Petrucci.

S novom pobjedom, Nicolo Bulega učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku prvenstva, no dan u Portugalu ostat će upamćen po slavlju Miguela Oliveire, čiji je uspjeh dao posebnu notu cijelom trkaćem vikendu.

POGLEDAJTE VIDEO: Glavni favorit za naslov pokazao moć: Pogledajte što je napravio u završnici kvalifikacija