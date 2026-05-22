Kovačević komentirao Dalićevu izjavu o Mišiću, evo što je rekao

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je utakmicu protiv Lokomotive u zadnjem kolu SHNL-a.

Dinamo će u susretu protiv Lokomotive, koji se igra u subotu, na svom Maksimiru proslaviti dvostruku krunu. Sve ulaznice su rasprodane i nakon utakmice sprema se veliko slavlje.

"Sve je spremno, mi kao ekipa smo spremni, u slavljeničkom smo okruženju. Želimo sutra odigrati dobro, Beljo igra sutra, nadamo se da će doći do rekorda. Oni kojima smo dali slobodno, neće igrati ni sutra. Razmišlja se već o prijelaznom roku, ima puno posla", rekao je Kovačević na početku pa odgovorio na pitanje na koji pozicijama želi pojačanja:

"Zadovoljan sam ovim igračima, ovisit će uglavnom o odlascima igračima. Ali voljeli bismo još jednu osmicu i zamjenu za Mišića, ostalo će, kažem, ovisiti o odlascima."

Istaknuo je i da je ovo vrhunac njegove karijere:

"Sigurno da je to vrh, uvijek sam radio pošteno, imao sam uspjeha gdje god sam radio, nisam nikad dobio ni otkaz. Vjerujem da mogu još bolje, da mogu pokazati i više. Razumijem da su ljudi sumnjali, s razlogom, ali vjerovao sam u svoj stožer i igrače. Vidjeli ste koliko je igrača odigralo sezonu karijere i to što smo dva tjedna ranije osigurali."

Potom se osvrnuo da izbornika Zlatka Dalića i poziv reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo, na kojemu su Beljo i Stojković završili na pretpozivu"

"Sigurno su puni motiva, poslije SP-a slijede nove kvalifikacije, oni su mladi, neće im reprezentacija pobjeći. Ali, dobro će se odmoriti. Tu bih istaknuo i Mišića, ali, tako je - kako je."

Prokomentirao je Kovačević i Dalićevu izjavu o Mišiću - rekao je izbornik da je kasno da ako da ga do sada nije zvao da ni neće jer je kasno.

"Možda izbornik za Mišića nije tako mislio. Nema star ili mlad igrač, vidjeli ste Luku Modrića koji još igra. Možda je to izbornik malo nespretno izjavio, Mišić sigurno nije star, još može igrati, ima 31 godinu", poručio je.

Za kraj je rekao koji će se igrači u utakmici protiv Lokomotive oprostiti od Dinama:

"Dino Perić i Kevin Theophile se opraštaju, Zagorac ostaje s nama, vjerojatno će produžiti ugovor. Da ste vidjeli na treningu kakva je to mačka još uvijek."