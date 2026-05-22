OVO BI ODJEKNULO

Dinamo Hajduku krade ponajboljeg igrača?!

Dinamo Hajduku krade ponajboljeg igrača?!
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Almena je u Hajduku odigrao 22 utakmice pritom zabivši tri i namjestivši dva pogotka.

22.5.2026.
15:08
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
Dinamo se nakon osvajanja duple krune polako počinje okretati novoj sezoni. Za neke se igrače (Theophile, Kulenović, Perić, vjerojatno i Dominguez...) zna da odlaze, dok čekamo samo službenu potvrdu dolaska Stjepana Radeljića iz Rijeke.

No, stoper nije jedina pozicija koju Modri žele ojačati jer se pojačanje traže i na krilnim pozicijama, a kako pišu Sportske novosti, mogli bi ga pronaći u igraču Hajduka Ikeru Almeni. Almena (22) profilno odgovara zahtjevima Dinama. Radi se o kvalitetnom krilnom igraču dobre tehničke potkovanosti koji je u Splitu na posudbi iz Al-Qadsiaha.

Almeni se navodno sviđa u Splitu te bi ga oni rado i sljedeće godine gledali u bijelom dresu, ali teško da si Hajduk može priuštiti njegovu odštetu, a još je teže očekivati da će se njegov matični klub samo tako riješiti igrača za kojeg su prije dvije godine izdvojili pet milijuna eura.

Zato se Dinamo, kako navode Sportske novosti, zainteresirao za Almenu, što možemo vidjeti i iz odgovora koji su Plavi uputili tom listu navodeći kako je to "samo glasina". Dakle, ne i izričiti demanti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
