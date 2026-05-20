Maksimir će gorjeti: Evo koliko je karata prodano za proslavu naslova prvaka

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ako se ne desi nešto neočekivano ovo bi trebala biti posljednja proslava na 'starom Maksimiru'

20.5.2026.
16:52
Sportski.net
Dinamo u subotu od 18:45 igra posljednju utakmicu ove sezone. Na Maksimiru će "gostovati” Lokomotiva, a jedino što je zasad poznato jest da se sprema invazija na istok grada.

Naime, kako su objavili iz hrvatskog prvaka, za utakmicu protiv gradskih rivala rasprodane su sve četiri tribine (Sjever gore i dolje te Zapad gore i dolje), pa je zato u prodaju puštena i južna tribina, koja je inače rezervirana samo za navijače gostujućih momčadi.

"GNK Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz naše škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima smo surađivali kroz ovu šampionsku sezonu...” napisali su iz Dinama.

Budući da je tribina Istok zatvorena još od velikog potresa 2020., kapacitet stadiona je smanjen, ali se svejedno očekuje više od 20 tisuća ljudi na proslavi novog naslova prvaka Modrih.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
