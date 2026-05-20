Maksimir će gorjeti: Evo koliko je karata prodano za proslavu naslova prvaka
Ako se ne desi nešto neočekivano ovo bi trebala biti posljednja proslava na 'starom Maksimiru'
Dinamo u subotu od 18:45 igra posljednju utakmicu ove sezone. Na Maksimiru će "gostovati” Lokomotiva, a jedino što je zasad poznato jest da se sprema invazija na istok grada.
Naime, kako su objavili iz hrvatskog prvaka, za utakmicu protiv gradskih rivala rasprodane su sve četiri tribine (Sjever gore i dolje te Zapad gore i dolje), pa je zato u prodaju puštena i južna tribina, koja je inače rezervirana samo za navijače gostujućih momčadi.
"GNK Dinamo će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz naše škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima smo surađivali kroz ovu šampionsku sezonu...” napisali su iz Dinama.
Sve ulaznice za oba dijela sjeverne i zapadne tribine su rasprodane, a to znači samo jedno - na redu je jug!
Budući da je tribina Istok zatvorena još od velikog potresa 2020., kapacitet stadiona je smanjen, ali se svejedno očekuje više od 20 tisuća ljudi na proslavi novog naslova prvaka Modrih.