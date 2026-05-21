Garcia odgovorio Livaji: 'Na početku nisam, ali sam kasnije počeo shvaćati što se događa'

Trener Hajduka, drugoplasirane momčadi SHNL-a, Gonzalo Garcia najavio je utakmicu u zadnjem kolu prvenstva ovog vikenda protiv Vukovara.

Bijeli će Vukovarce, posljednju momčad u ligi i putnika u drugoligaško društvo, ugostiti u subotu na svom Poljudu. Utakmica nema rezultatski značaj jer će bez obzira na rezultat obje ekipe nakon nje zadržati svoje pozicije na tablici.

Hladan odgovor

Najviše pozornosti novinara privukla su pitanja o nedavnim izjavama Marka Livaje, koji je rekao da ova sezona nije bila dobra i dao je naslutiti kako on i trener imaju različite poglede na nogomet.

"Gledajte, od igrača očekujem da kada su na terenu ispunjavaju obveze koje stavim pred njih. Ja donosim odluke tko će igrati po tome kako se ponašaju na treningu, što rade na terenu i kako se odnose prema suigračima. Ja želim igrati kako sam igrao sa svim svojim momčadima i mislim da nam to odgovara. Želimo dominaciju, napredak i ofenzivan nogomet s pritiskom. Pokazali smo neke takve izvedbe. Ne pitam igrače individualno što oni žele", rekao je.

Potom se Garcia osvrnuo na Livajinu ozljedu, čije je liječenje trajalo dugo, puno duže no što Marko smatra da je trebalo trajati.

"Neću sada govoriti svoje mišljenje. Znam sve što se događalo, svaki dan. Na početku nisam, ali kasnije sam počeo shvaćati što se događa. Neću vam reći što se točno dogodilo, ali znam. To nije moj posao, ja sam trener. Znate, ja znam što se događa sa svim igračima koji su ozlijeđeni"

Puni respekt za Vukovar

Kada se razgovor prebacio na samu utakmicu, Garcijin ton se promijenio. S velikim je respektom govorio o Vukovaru, unatoč njihovom položaju na ljestvici, te upozorio da bodovi nipošto nisu unaprijed upisani.

"Vukovar je momčad koja je u dosta utakmica izgledala sjajno, ali jednostavno nisu imali sreće. Teško je to vidjeti kada je momčad zadnja, ali imaju baš dobre igrače koji su sposobni zabiti sedam do deset golova u sezoni. Borit će se i neće odustajati. Trebaju im bodovi, baš kao i nama. Ne očekujem ništa osim izrazito teške utakmice", poručio je trener Hajduka.

