Trese se Poljud! Pirić i ukrajinski milijunaš poslali poruku koja je zapalila Hajdukove navijače

Posljednjih dana na Poljudu se ponovno puno govori o budućnosti Hajduka. Nakon još jedne sezone bez osvojenog trofeja, među navijačima raste nezadovoljstvo, ali i nada da bi klub napokon mogao krenuti u novom smjeru. Promjene u vodstvu, novi treneri i stalna preslagivanja nisu donijeli željeni rezultat, pa se sve češće postavlja pitanje može li Hajduk konačno izaći iz začaranog kruga.

U središtu pažnje posljednjih tjedana našli su se Ivica Pirić i ukrajinski poduzetnik Volodimir Nosov. Njihova imena sve se ozbiljnije povezuju s mogućim ulaskom u klub, a prema informacijama koje kruže oko Poljuda, iza cijele priče stoji projekt kojim bi Hajduk ponovno postao konkurentan u borbi za trofeje.

Tijekom proteklog razdoblja održano je više razgovora, a Pirić je od početka isticao kako želi dugoročno i stabilno pomoći klubu. Cijela priča sada je dobila dodatni zamah nakon njegove posljednje objave na društvenim mrežama.

Pirić je na Facebooku objavio fotografiju na kojoj pozira s Nosovim, dok zajedno drže zastave Hajduka i Torcide. Upravo je poruka uz fotografiju izazvala veliku pažnju navijača i pokrenula nova nagađanja o njihovom mogućem dolasku u Split.

„Dobar dan svima, veliki pozdrav od prijatelja Vove i mene! Uskoro se vidimo u Splitu, Hajduk živi vječno“, napisao je Pirić.

Mnogi su tu objavu protumačili kao jasnu naznaku da bi se u Hajduku uskoro moglo dogoditi nešto veliko.