Silvia Dvornik objavila uzbudljivu novost, oglasio se i njezin Marko Pecotić Peco: 'Napokon!'

Splitska pjevačica i stilistica Silvia Dvornik spremna je za novo poglavlje u svojoj glazbenoj karijeri. Na svom Instagram profilu objavila je vijest koju su mnogi njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekivali - uskoro izlazi njezin prvi samostalni singl. Pjesma naziva "Znan da te volin" bit će predstavljena publici u petak, a najava je popraćena impresivnim videoisječkom snimljenim na najljepšim lokacijama u Splitu.

"S velikim uzbuđenjem vam predstavljam svoj prvi singl 'Znan da te volin'", napisala je Dvornik u objavI. "Ova pjesma nosi posebnu emociju i dio mene koji jedva čekam podijeliti s vama", dodala je, dajući naslutiti da je u svoj glazbeni prvijenac utkala vrlo osobnu priču.

Filmska posveta Splitu

Najavni video, koji je u kratkom roku prikupio brojne pozitivne reakcije, prava je vizualna posveta njezinu rodnom gradu. Kadrovi snimljeni u srcu Dioklecijanove palače, prikazuju Silviju kako se uspinje kamenim stubama i šeta kroz drevne prolaze, dok se u pozadini uzdiže veličanstveni zvonik katedrale svetog Dujma, jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita.

U objavi se Silvia zahvalila i timu koji je sudjelovao u stvaranju njezine glazbene priče. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Lući Slivar, dok je za produkciju zaslužan Jan Šinjor Cvetković. Spot, čije kadrove potpisuje Ali Relata, montirao je Branko Lović. Da se naslutiti da je riječ o baladi ljubavne tematike, a pjevana je dalmatinskim dijalektom.

Od pratećeg vokala do samostalne karijere

Iako je "Znan da te volin" njezin prvi solo singl, Silvia Dvornik već godinama živi glazbu. Deset je godina bila članica nagrađivanog zbora KUD Jedinstvo, a iskustvo na pozornici stjecala je i kao prateći vokal u grupi Viva. Široj javnosti postala je poznata i kroz vezu s pjevačem Markom Pecotićem Pecom (47), s kojim i nastupa u zajedničkom bendu. Njihova veza privukla je značajnu medijsku pozornost krajem 2022. godine, a par od tada otvoreno govori o svom odnosu.

Nakon što je godinama bila glazbena podrška drugima, Silvia je odlučila napraviti iskorak i predstaviti se publici kao samostalna izvođačica. Da je publika spremno dočekala ovu odluku, svjedoče i komentari ispod njezine objave. Poruke poput "Konačno, baš lipo" i "Bravo, lipoto" pokazuju da ima snažnu podršku svojih pratitelja koji s nestrpljenjem iščekuju njezin glazbeni prvijenac. Komentirao je i njezin partner Peco, napisavši: "Ijeeeeeee napokon!!!!" s emotikonima srca.