Poznati trener otkrio tajnu Hrvatske: 'Ne funkcioniraju sve reprezentacije na taj način'

Silvijo Čabraja, poznati nogometni trener, gostovao je nedavno u podcastu Net.hr-a Maksanov korner gdje smo s njim otvoreno razgovarali o nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Analizirao je Silvijo Čabraja očekivanja od hrvatske reprezentacije, prokomentirao težinu skupine, te se osvrnuo na krug glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka. Naravno, nisu to jedine teme koje smo s Čabrajom prošli kad je riječ o Mundijalu i Vatrenima.

'Očekivanja su visoka, ali treba ići postupno'

Nakon srebra iz Rusije i bronce iz Katara, ljestvica očekivanja hrvatske javnosti i navijača podignuta je na najvišu razinu. Je li vrijeme za zlato, nakon što imamo srebro i broncu?

"Ma, ajmo proći grupu, pa korak po korak. Polako. Otišli smo na SP i to je već uspjeh. Naravno da imamo svi očekivanja da bi htjeli da bi željeli da napravimo što bolji rezultat, da prođemo grupu pa da dođemo u četvrtfinale, pa polufinale, pa da igramo i finale, ali po malo bit će dobro. Siguran sam u to", naveo je Silvijo Čabraja.

"Koliko nas Hrvata ima?"

Nekad nas je bilo četiri milijuna i pol, sad nekih tri milijuna i 800...

"Znači, tri milijuna i 800."

Mene zanima da li ovih 700 000 koji su napustili Hrvatsku, otišli trbuhom za kruhom, komentiraju Hrvatsku kao i kad su živjeli u Hrvatskoj?

"Svatko bi od njih još u reprezentaciju ugurao jednog, dvojicu, trojicu."

I vi bi isto htjeli vidjeti Luku Stojkovića na SP-u?

"Daleko do toga da ga nje bi htio vidjeti. Sad, Marco Pašalić se ozlijedio. Da li će biti spreman, neće, to je pitanje. Hoće li Dalić ovo, ono... Puno je tu pitanja. Vidjet ćemo sve kad za to dođe vrijeme. Što se tiče Luke Stojkovića, on ima dobru sezonu iza sebe kao i Beljo. Beljo svaku utakmicu trpa. I Beljo i Stojković su se ovog proljeća otčepili. Beljo zabija, Luka igra izvrsno, ali igraju izvrsno i drugi igrači. Znate, jako je teško govoriti iz ive perspektive, niti sam fokusiran iz ove perspektive. Zlatko i čitav njegov stožer obilaze igrače koji igraju vani i gledaju ih na određeni način na kojem su nivou, koliku minutažu imaju. Nadam se dobrom rezultatu".

A Josip Mišić?

"Josip Mišić godinama je jedan od nositelja Dinama. Josip Mišić je kompjutor u glavi."

Za neke je najbitniji igrač Dinama...

"Josip Mišić je, kad je došao Zvonimir Boban i pročistio svlačionicu, Mišić je ostao. On je definitivno jedan od ključnih igrača Dinama. Zašto Josip Mišić nije nikad dobio priliku u reprezentaciji? Pa, imali su u reprezentaciji i još imaju Kovačića, Modrića, imali su zadnjeg veznog Marcela Brozovića. Koga maknuti i u tom trenutku staviti Josipa Mišića?"

Dobro, otišao je Brozović, krpala se pozicija zadnjeg veznog. U nekom trenutku ga se i moglo pozvati...

"Možda, to je ispitivanje. Možda... Tako da ono... Najlakše je trebalo bi ovo, ono. Ajmo staviti popis na stol i vidjeti koga maknuti, a koga ugurati".

Skupina s Engleskom, Ganom i Panamom

Nije lagana grupa L u kojoj se Hrvatska nalazi. Englezi favoriti, Gana neugodna, Panama nepoznanica...

"Naravno da nije lagana. Tako da ovo neće, neće biti lagano. Uspjeh je odlazak na SP već, vidite da jedna Italija nije na SP-u. Hrvatska samo jednom nije bila na SP-u i mislim da je to bilo u Južnoj Africi 2010. To puno toga govori o Hrvatskoj. Hrvatska radi TOP rezultate, ima nas malo. Mi smo u svim granama sporta izuzetni. Nadareni smo za sport i za nogomet. Nema razloga sumnjati u našu reprezentaciju. Treba im zaželjeti sreću na SP-u. Kad pogledamo zemlje bivše Jugoslavije, Hrvatska ima najbolje i najkvalitetnije rezultate".

Hrvatska u krugu favorita?

Iako je oprezan u najavama, Čabraja smatra da Hrvatska s punim pravom pripada samom vrhu svjetskog nogometa i da se ne smije podcjenjivati. Na pitanje pripada li Hrvatska u krug najužih favorita za naslov, odgovorio je s puno samopouzdanja.

Je li Hrvatska u krugu najviših favorita za postolje, s obzirom na rezultate s posljednja dva Mundijala?

"Uvijek treba vjerovati u sebe, tako da, zašto ne bi se ulovili u borbi? Pa mi smo bili drugi, treći. Zašto se potcjenjivati? Nema razloga da ne vjerujemo u reprezentaciju. Podarili su nam puno uspjeha. Pomalo, bit će dobro, siguran sam."

Hrvatska je i dalje jaka, ali da li je jaka kao nekad?

"Dolazi svježa krv. Dobili smo Luku Vuškovića, dolaze ostali. Gledajte, u svakom poslu je svatko zamjenjiv. E sad, hoće li biti isto uspješno, to je drugo pitanje. Tako je i u vašem poslu, tako je i u reprezentaciji."

Nikola Moro bi mogao biti adut na SP-u.

"Nikola Moro je u svojim približno najboljim svojim godinama. On je bio izuzetni talent kad je došao iz Solina. Kad je došao u Dinamo, uvijek se pričalo o Mori. Možda se malo pogubio preranim odlaskom u Europu. Sad kontinuireno igra u Italiji. Iza njega je korektna sezona."

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić se vraćaju nakon dugog perioda stanke zbog ozljeda. Luka Modrić je također zadobio ozljedu i vjerojatno će na turniru nositi masku. Tu su, ali hoće li biti full spremni?

"Budite sigurni da će oni stisnuti zube i na Mundijalu dati sve od sebe. Koliko god bili ozlijeđeni, oštećeni, oni će dati sve od sebe. Stisnut će zube. Pošto mi imamo nacionalni naboj, ti igrači imaju žar, želju i volju igrati za Hrvatsku. Nekad daju puno više za reprezentaciju nego što daju za svoje matične klubove".

'Svi živimo i vjerujemo u Hrvatsku'

Hrvatska je Hrvatska...

"Ne funkcioniraju sve reprezentacije na taj način".

Naravno, Hrvatska ovisi o emociji, o navijačima...

"Sretni smo što čitava nacija na taj način živi i vjeruju u hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ma tako je u bilo kojem sportu, u vaterpolu isto. Živimo s tim, dajemo se s tim. Najveći problem će biti što će ljudi sljedeće jutro nakon utakmica Hrvatske ići neispavani na posao, jer su utakmice u nezgodnom terminu po našem vremenu".

Najbolje da sljedeći dan ljudima na poslu bude slobodan...

"Ako će biti dobar rezultat".

Kao i na svakom velikom natjecanju, krug favorita je širok i uključuje standardne nogometne velesile. Čabraja je prokomentirao i ostale reprezentacije koje se spominju kao kandidati za naslov.

A tko su ostali favoriti? Španjolci, Portugal, Engleska, Brazil...?

"Španjolci su uvijek spominjani. Nije ovo prvo Svjetsko prvenstvo. Otkad pamtim, Španjolci su uvijek spominjani kao favoriti. Tu je i Njemačka. Bez obzira, Argentina je uvijek nekako u krugu tih, nazovimo potencijalnih favorita za osvajanje prvog mjesta."

Čabraja vjeruje u snagu hrvatske reprezentacije, ali poziva na smirenost i pristup utakmicu po utakmicu kao ključ uspjeha na turnirskom natjecanju kao što je Svjetsko prvenstvo.

Čitav podcast sa Silvijom Čabrajom pogledajte u priloženom videu gore.