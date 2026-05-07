Čabraja o fami o treninzima: 'To nije istina. Pokušavam postići samo jednu stvar'

Silvijo Čabraja, poznati hrvatski nogometni trener poznat po svom specifičnom i beskompromisnom pristupu, a najviše po razvoju mladih igrača, gost je podcasta Net.hr Maksanov korner. Čabraja je iskren i direktan, bez odgovora zamotanih u celofan...

Osvrće se na svoju trenutačnu stanku, iznenadni odlazak s klupe Vukovara, glasine o odnosu s Robinom Gonzálezom, o fami i pričama koje ga prate da je gonič robova. Otvoreno Silvijo Čabraja pričao, bez kočnica, o svom trenerskom radu. Komentira izjavu Roberta Grafa, novog sportskog direktora Hajduka, o tome kako je intenzitet igre u SHNL-u na razini druge poljske lige.

Silvijo Čabraja analizira stanje u HNL-u, od Dinamove dominacije do vječne Hajdukove borbe. Pričamo sa Silvijom Čabrajom o mnogim temama koje zanima hrvatsku nogometnu javnost.

'Ako ne bude dobar klub, postoji i NK Blato'

Nakon pet godina neprekidnog rada u SHNL-u, Čabraja je trenutačno slobodan trener. Vrijeme provodi odmarajući i koseći svoj travnjak u dvorištu kuće, ali i prateći nogometna zbivanja.

"Dobro sam, ne može biti bolje. Opet se vratilo proljeće, sve je krenulo vegetirati, tako da s dolaskom proljeća čovjek se puno bolje osjeća. Kosim malo travu, ali jako je teško napraviti dobar i kvalitetan travnjak, ali dajem si truda. Zabavljam se malo s travom, malo vozim bicikl što mi je gušt. Malo gledam i utakmice HNL-a. Malo odmora nakon pet godina rada u HNL-u. Došlo je vrijeme da se malo odmorim":

Na pitanje o ponudama koje stižu na njegovu adresu, trener je bio iskren.

Kakve ponude imate, kakve ponude stižu na vašu adresu?

"Ima nekakvih razgovora, ali konkretno nekakve ponude nema. Nešto je bilo, nešto se ukazalo. Jednostavno, ja nisam to htio prihvatiti. Vidjet ćemo što će se desiti. Na kraju krajeva, ako neću dobiti neki kvalitetan ili dobar klub, ako ne dođe neka ponuda koja me zadovoljava kao trenera, da li Prva HNL ili tako nešto, postoje uvijek i niži razredi. Blizu sam Blata, postoji NK Blato, ako ne dođe neka ponuda dobra za mene, pa i u NK Blatu se radi. Šalim se na određen način".

Vi ne birate posao?

"Gledajte, ako govorimo o Hrvatskoj i ligi od deset klubova, u HNL-u je jako puno trenera. Imali smo nedavno seminar o produžetku trenerskih licenci i tek kad dođete na taj seminar vidite koliko je trenera u Hrvatskoj i to kvalitetnih trenera koji su u ovom trenutku bez posla i koji rade po nižim razredima hrvatskog nogometa. Ima puno trenera, ima puno igrača, ima puno svega, a ima samo deset prvoligaša".

Rekli ste da razgovarate s klubovima, jesu li ti klubovi iz regije ili iz SHNL-a?

"Ne bih htio govoriti. Imao sam ponudu iz okruženja Hrvatske. To je bilo pet - šest dana nakon odlaska iz Vukovara i nisam u tom trenutku bio zainteresiran za tu priču."

Zadovoljni ste s odrađenim poslom u Vukovaru?

"Jesam, zadovoljan sam. Napravila se određena selekcija igrača zimus. To su manje - više sve mladi igrači kojima je trebalo određeno vrijeme da bi se adaptirali na prvu HNL."

Iznenadni odlazak iz Vukovara i slučaj González

Mnoge je iznenadila odluka kluba da smijeni Čabraju, a mediji su nagađali da je razlog bio odnos prema napadaču Robinu Gonzálezu.

Možete li se vratiti kad ste otišli s klupe Vukovara, što se u principu dogodilo?

"Ma dobro, to sam već i rekao istinu, ja mislim da znam istinu. Ali, to treba reći vlasnik kluba. Znači, on zna zašto sam ja u tom trenutku smijenjen, s čime je bio nezadovoljan. Da li je to bio, da li su to bili negativni rezultati? Mislim da smo imali tri utakmice bez pobjede. Osijek nam je bio na četiri boda. Bili smo u tom trenutku ispred Osijeka tri boda. Nakon toga Osijek je dobro krenuo u proljetni dio sezone. Odmakli su nam četiri boda, ali sad kad pogledate, sve je moguće. Sve je to gusto. Osijek, Vukovar se bore za ostanak. Nemam nikakve nekakve negativne misli prema Vukovaru. To je čista odluka vlasnika kluba da dođe do smjene. Svatko radi ono što misli da je najbolje. On je mislio u tom trenutku da ja ne mogu to izvući do kraja i do novog trenera. To je trenerski posao. Odluka predsjednika kluba me nije iznenadila niti me je povrijedila. Smatram i mislim da sam realan čovjek s obje noge na zemlji i da sam po tom pitanju stabilan. Što vas ne ubije, to vas ojača. Nemam apsolutno zlih mislih ni prema vlasniku ni prema NK Vukovar. Želim klubu svu sreću svijeta".

Spominjalo se u medijima da je razlog odlaska odnos prema Robinu Gonzálezu, da je on u biti glavni razlog vašeg odlaska?

"Maloprije sam rekao da taj razlog zna vlasnik. Neću, nema potrebe da izlazim s razlozima sad u medije. Kažem, znam razlog i zadržat ću ga za sebe. 99,9 posto sam siguran u to da znam razlog, ali neću javno istupati o tome. Naravno, kada mi je to priopćeno, nisam ni htio govoriti o tome. Razlozi su takvi ili takvi. Raziđemo se, pružimo si ruku. Svatko ide svojim putem i apsolutno Vukovaru želim sreću i uspjeh u daljnjoj borbi što se tiče HNL-a i općenito što se tiče Vukovara kao kluba, da napreduje u svim segmentima."

Je li bilo kakvih naznaka da bi mogli dobiti otkaz?

"Kažu da su trenerski koferi uvijek spremni. Ili si dobio otkaz ili ćeš ga dobiti. U trenerskom poslu je to tako. E sad, je li bilo naznaka da ću dobiti otkaz? Bio sam fokusiran na rad s prvom ekipom. U tom trenutku stvarno nisam razmišljao o tome, ali da li su mi koferi bili poluspremni, oni su uvijek poluspremni, tako da... Definitivno nemam takvih problema da se previše opterećujem s tim. Život ide dalje. U ovih pet godina mislim da sam dosta toga napravio u Hrvatskoj i hrvatskom nogometu. Isprofilrao sam određene igrače. Nisam ih do kraja isprofilirao, ali na dobrom su putu bili. Neki od njih su napravili i dobre karijere. Relativno smo igrali dobar nogomet, ali na kraju rezultat pokazuje sve parametre i gleda se samo rezultat, koji si na tablici i to su činjenice".

I gledaju se one zadnje dvije utakmice. Možete biti prvak Hrvatske, ali ako su vam zadnje dvije utakmice loše... To je neshvatljivo. Ne znamo je li to sindrom samo u hrvatskom nogometu ili je to slučaj i u europskom i svjetskom nogometu?

"Mislim da u europskom nogometu trener ipak malo duže traje nego u hrvatskom nogometu".

Znači, više strpljenja treba imati u HNL-u.

"Makar, začuđujuće je to da se u hrvatskom nogometu i nisu toliko ni mijenjali treneri. Bilo je sezona prije gdje su se mijenjali, gdje se njih petnaestak izrotiralo, ali obično to nije dobro i to je teško. Jer, kad promijenite toliki broj trenera, vjerojatno nije problem samo u svim tim trenerima. Vjerojatno ima problema i u organizaciji kluba i o igračkom kadru, ali dobro. To u Hrvatskoj tako funkcionira. I vani funkcionira na sličan način, ali vani treneri malo duže traju nego u Hrvatskoj".

Na pitanje kako je bilo raditi u Vukovaru i koji su bili najveći izazovi, Čabraja je odgovorio:

"Vukovar je jedan prekrasan grad s prekrasnim ljudima. Čovjek se tamo stvarno ugodno osjeća. Vukovar je bio jedno veliko iskustvo, ali i ogroman izazov. Radili smo s najmanjim budžetom u ligi, što se naravno odražavalo na sve. Dovodili smo igrače koji u svojim prethodnim klubovima nisu imali veliku minutažu, pa ih je trebalo dizati i fizički i psihički. No, najveći problem bila je infrastruktura. Mi nismo imali svoj dom. Bili smo pravi nomadi. Domaće utakmice igrali smo prvo u Vinkovcima, pa u Osijeku na Gradskom vrtu. Kad nemate onaj osjećaj domaćeg terena, kad nemate svoju publiku na svom stadionu, to je ogroman hendikep za svaku momčad. Uz to, i uvjeti za trening nisu bili na prvoligaškoj razini. Ali, unatoč svemu, dečki su se borili, stvorili smo konkurentnu ekipu koja se mogla boriti za opstanak. Sjećam se pobjede protiv Dinama, tu smo pokazali da možemo igrati protiv svakoga. Bilo je to teško razdoblje, puno borbe, ali ponosan sam na ono što smo pokušali napraviti u tim okolnostima."

'Gonič robova' ili trener ispred svog vremena?

Čabraju prati glas trenera koji inzistira na iznimno visokom intenzitetu treninga, a neki su ga opisivali i kao "goniča robova".

Kad se priča o vama kao treneru, nekako postoji fama da ste trener koji voli visoki intenzitet treninga, puno trčanja. Neću upotrijebiti neke teške riječi poput 'gonič robova', ali kako to komentirate?

"Ne, to nema veze. Pokušavam, jedino što pokušavam s treningom se najbliže približiti utakmici. Znači, igraču je najveći podražaj tokom tjedna prvenstvena utakmica. To je najveći podražaj. Znači, dva ili tri dana u tjednu kada je tjedan duži, pokušavam kroz sve treninge približiti taj trening utakmici. Znači, doći na nekakav podražaj otprilike visine utakmice, makar je to jako teško. Maloprije sam rekao da je intenzitet nogometa, brzina, ma nogomet je evoluirao i otišao je daleko, daleko naprijed i to je jedini razlog zašto pokušavam na taj način raditi, tako da i naši igrači kada odu van, mogu prihvatiti taj rad. Pošto, po priči i razgovorima iz drugih zemalja, kažu da je puno, puno jači rad, da su puno jači i intenzivniji treninzi u Njemačkoj nego u Hrvatskoj."

Analiza HNL-a, Dinamo, Hajduk i strpljenje s trenerima

Dotaknuo se i trenerske struke u Hrvatskoj, gdje često nedostaje strpljenja, te pohvalio potez Dinamove uprave koja je stala iza trenera Kovačevića i kada rezultati nisu bili najbolji.

"Čisti primjer vam je znači Kovačević iz Dinama. Nakon onog poraza Dinama u Istri čitava javnost, svi su pisali 'treba ga se smijeniti' itd. Boban je stao iza njega i na kraju, evo ga. Osigurao je prvo mjesto s velikom bodovnom razlikom, igraju finale Kupa, dobar rezultat su napravili u Europi. Bilo je u Europi i boljih i lošijih utakmica, ali bilo je izuzetno dobrih utakmica i to je stvar strpljenja. I stvaranje ekipe i svega. Na kraju se pokazalo da je Boban donio najpametniju odluku što u tom trenutku nije mijenjao Kovačića, što nije lutao. Dao mu je maksimalno povjerenje i sve se to na kraju naplatilo. Nije štitio svoju odluku, nego mu je vjerovao i pogodio."

Hajduk još jednu sezonu nije ispunio svoju veliku želju da uzme naslov. Gdje su ove sezone kiksali?

"Stalno ponavljam, taj žar Dalmacije prema Hajduku, ta ljubav prema tom nogometnom klubu te regije, to je stvarno neopisivo. Bilo koji protivnik da dođe, nek dođe i zadnji klub u Hrvatskoj ligi, ispod 15 tisuća gledatelja neće biti. Svi u bojama Hajduka, bijela boja, šalovi. To je definitivno ljubav prema tom klubu, želja i žar. Kada će uspjeti biti prvaci? Moje mišljenje je kad dođe jedan određeni kontinuitet, kad neće izgarati u dobrom rezultatu, a isto izgaraju u lošem. Moraju uloviti kontinuitet. Vjerojatno oni znaju na koji način i kako to funkcionira. Moraju pomalo stvarati nešto i ja vjerujem, i po zakonu velikih brojeva i Hajduk je veliki klub, tako da vjerujem da će i Hajduk u dogledno vrijeme biti prvak."

Dotaknuli smo se Hajduka, pa je neizbježno spomenuti i novog sportskog direktora Roberta Grafa i njegovu izjavu da je intenzitet HNL-a na razini druge poljske lige, što je podiglo dosta prašine. Kako ste vi to doživjeli?

"Gledajte, svatko ima pravo na svoje mišljenje i na prvu analizu. Vjerojatno je čovjek iznio podatke koje ima, GPS i sve ostalo. Možda u tome i ima istine, da se u nekim ligama trči više. Ali, nogomet nije samo trka. HNL ima izrazitu tehničku kvalitetu, ima talent. Možda se ne trči toliko 'prazno', ali se igra s idejom. Ne bih se u potpunosti složio s tom ocjenom, ali ju poštujem. Treba dati čovjeku vremena da se upozna s ligom, s mentalitetom, s igračima. Jedno su brojke na papiru, a drugo je stvarna kvaliteta i ono što vidite na terenu. Mislim da naša liga ima puno više kvalitete nego što ta jedna izjava sugerira."

Mnogi navijači i simpatizeri "bijele" boje vide Marija Carevića kao budućeg trenera prve momčadi Hajduka.

"Manje je važno kako ja to vidim. To će na kraju odlučiti Izvršni odbor Hajduka ili predsjednik, sportski direktor, ne znam tko donosi takve odluke u Hajduku. Gonzalo Garcia, mislim da još ima važeći ugovor. Ne znam, ali po natpisima i po priči, vjerojatno ima. Sada će vrijeme pokazati što će se događati s tim", odgovorio je Čabraja, potvrdivši kako je u prošlosti i sam imao određene razgovore s vodstvom splitskog kluba, ali do konkretnog dogovora nije došlo.

Rijeka stabilna, Varaždin i Slaven ugodno iznenadili

Trener se osvrnuo i na ostatak lige, pohvalivši rad kolega u nekoliko klubova koji s manjim budžetima ostvaruju zapažene rezultate. Na pitanje kako vidi Rijeku, Varaždin, Lokomotivu i Slaven Belupo, odgovorio je:

"Rijeka je u borbi za treće mjesto, Varaždin se isto tako bori za treće mjesto. Varaždin, sa svojim budžetom, radi izrazito dobar posao. Kolega Šafarić, stvarno. radi jako jako dobro... bilo je sumnji kad je zamijenio Marija Kovačevića, da li će on to moći, ali mislim da već duže vrijeme radi dobar posao. Rijeka, to je klub koji spada u velike klubove Hrvatske, uz Dinamo, Hajduk i Osijek. Stabilnost, dobar posao, Europa, finale Kupa, bore se za treće mjesto. Bit ćemo pametniji nakon zadnja tri kola, ali ako osvoje treće mjesto i Kup, to je izrazito dobar posao."

Posebno je istaknuo situaciju u Slaven Belupu, gdje je mladi trener Mario Gregurina morao raditi u otežanim uvjetima.

"Što se tiče Slavena... prodali su Šutu, Jagušića i Zvonareka. Mislim da su tri ključna igrača otišla iz kluba. Jako je teško kad vam odu tri ključna igrača biti na istom nivou. Došli su Grgić i Dabro, ali pod kraj zimskog prijelaznog roka, nisu prošli pripreme. Mislim da je Mario napravio dobar posao. Sad je upao u malu krizu, ali manje-više svaki klub upadne u krizu i u dobar niz. Može se desiti da u zadnje tri utakmice naprave dobre rezultate."

Hrvatska pred Mundijal: 'Ajmo prvo proći grupu'

Nezaobilazna tema bila je i hrvatska nogometna reprezentacija i očekivanja od nastupa na Svjetskom prvenstvu. Što bi bio dobar rezultat s obzirom na to da su Vatreni visoko podigli ljestvicu prethodnim uspjesima.

"Ma, 'ajmo proći grupu, pa korak po korak", bio je jasan Čabraja.

Na konstataciju da grupa s Engleskom, Panamom i Ganom nije lagana, dodao je:

"Naravno da nije. Neće biti lagano. Uspjeh je već i sam odlazak. Talijani nisu otišli. Mi na jednom Svjetskom prvenstvu nismo bili od 2010. godine. Kad pogledate zemlje bivše Jugoslavije, imamo najbolji i najkvalitetniji rezultat. Uvjeren sam u to. Otišli smo na Svjetsko, naravno da svi imamo očekivanja i željeli bismo što bolji rezultat, proći grupu, doći do četvrtfinala, polufinala, finala, ali pomalo. Bit će dobro, sigurno."

Osvrnuo se i na smjenu generacija i kvalitetu momčadi.

"Dolazi svježa krv, dolazi novi mladi Vušković. Doći će i drugi mladi igrači. Svatko je zamjenjiv. Igrači završavaju karijere, odlaze, dolaze mladi, isto tako kvalitetni igrači. Ako se ovako nastavi raditi, mislim da je pred hrvatskim nogometom lijepa budućnost."

Treba li Hrvatsku ubrajati u najuži krug favorita za naslov?

"Uvijek treba vjerovati u sebe. Zašto ne? Pa mi smo bili drugi i treći. Zašto se podcjenjivati? Nema razloga da ne vjerujemo u reprezentaciju", kaže Silvijo Čabraja.

Reprezentacija, Beljo i Stojković: Tko putuje na Mundijal?

Mediji povezuju Luku Stojkovića s reprezentacijom, Beljo je također zabio puno golova. Trebaju li oni biti u avionu za Mundijal?

"Siguran sam, koliko nas Hrvata ima, svatko bi sigurno gurnuo jednog, dvojicu, trojicu u reprezentaciju. Daleko od toga da ga ne bih htio vidjeti. Što se toga tiče, Luka Stojković i Beljo imaju dobru sezonu iza sebe. Beljo svaku utakmicu zabije, 'trpa'. Luka Stojković, mogu reći, ako govorimo i o ovom proljeću, jedan i drugi su definitivno oduševili. Beljo je zabijao, Luka igra izvrstan nogomet, ali igraju i drugi igrači. Teško je govoriti iz ove perspektive. I Zlatko i čitav njegov stožer obilaze igrače koji igraju vani i gledaju ih, na kojem su nivou, koju minutažu imaju. Sigurno će oni donijeti dobru odluku. I također se nadam da ćemo napraviti dobar i kvalitetan rezultat."

Očevim stopama na drugačiji način

Za kraj, Čabraja je otkrio jedan zanimljiv detalj iz privatnog života. Njegove dvije kćeri također su duboko u nogometu, ali u sudačkim vodama.

Imate dvije kćerke i one žele biti nogometne sutkinje?

"Ja mislim da žele. Svi roditelji svoju djecu gledaju u bilo kojem sportu, bilo što da rade. Ja svoju djecu uopće nisam gledao, ni ne gledam. Sada me pitate koje one lige sude, razmišljao bih si... Mislim da mi je starija, ali možda i mlađa, mislim da su na Trećoj ligi. Nisam sto posto siguran. Znam da savjesno treniraju, da se dignu. Čak nekad starija kćer mi se u šest ujutro digne, ja je pitam 'šta si u 6 ujutro?', 'pa idem odraditi trening'. 'Pa ti nisi normalna'. Tako da, vole to. Mislim da su posvećene tome. Meni to apsolutno, apsolutno volim što mi djeca vole, ali apsolutno mi ništa ne predstavlja i ne znači. Jedino mi predstavlja i znači da završe fakultet i da im sutra bude lakše u životu. Ali one to definitivno vole."

Čitav podcast sa Silvijom Čabrajom pogledajte u priloženom videu gore.