Silvijo Čabraja, hit trener HNL-a, radi odličan posao na klupi Lokomotive. U ovoj kalendarskoj godini izgubio je tek jednu utakmicu od Rijeke na Rujevici, a pobijedio je Dinamo na Maksimiru i nedavno Hajduk u Splitu.

Lokomotiva 4. u HNL-u

Lokosi su trenutno 4. u prvenstvu, u polufinalu su Kupa, Rijeka, Hajduk i Dinamo im dolaze u Kranjčevićevu i Europa im se smiješi. Jesu im se povećale ambicije, koja je tajna uspjeha kvalitetnog razvoja mladih igrača, na koji način je usadio mladim igračima da mogu, te zašto u hrvatskom nogometu često nema strpljenja? Bi li za njega samo bio trenerski iskorak u karijeri u Hrvatskoj odlazak u Dinamo ili Hajduk, što misli o stranim sucima u HNL-u i bi li jednog dana sjeo na klupu Dinama ili Hajduka?

To su samo neka od područja koja smo sa Čabrajom prošli jučer u studiju Net.hr.

'Treba više strpljenja s trenerima i mladim igračima'

"Zagovornik sam svakog trenera. Bio on domaći ili strani. I mi domaći treneri idemo raditi van i svatko traži svoj put. Treba imati malo više strpljenja s trenerima. Ne treba ih se mijenjati nakon jedne ili dvije loše utakmice. Sve skipe, pa i svjetske, ulaze u probleme i ne mijenjaju se treneri nakon jedne ili dvije loše utakmice. Klubovi trebaju biti svjesni s kakvim kadrom igrača raspolažu, koji je njihov maksimalni cilj u datoj sezoni. Nemaju svi iste financije i kvalitetu igrača. Uprave bi trebale pogledati malo bolje svoju priču i biti svjesni svojih mogućnosti. Mi radimo dobro i mislim da je Lokomotiva jedan izrazito kvalitetan klub", objašnjava nam Silvijo Čabraja.

Kako svojim mladim igračima usađuje samopouzdanje i vjeru da mogu glavom kroz zid i protiv velikih klubova?

"Moji mladi igrači godinama su bili u nogometnom sustavu i na nogometnoj akademiji Lokomotive. Tu se primjećuje rad, kako radimo, a to oni znaju. Mladi igrači znaju da ako pucaju panenku i promaše, da im neće otpasti glava. I dalje će biti u klubu. Mladom igraču treba dati šansu. Ne smije se očekivati da će on prvu, drugu, treću ili četvrtu utakmicu, da će to biti čudo. Treba mu vremena, treba se prilagoditi."

Čabraja je nastavio pričati:

"Evo recimo Krivak. Sad svi pričaju o njemu, a on s nama trenira već 2 godine, on je 2 godine u seniorskom nogometu. On je 2005., znači junior. Šotiček isto. Stojković i Kaćavenda su isto bili ulazni juniori i priključeni su prvoj ekipi. I njima je trebalo da se prilagode, da eksplodiraju."

Je li Lokomotivina akademija trenutno najbolja nogometna omladinska škola u Hrvatskoj?

"Nikad ne treba letjeti i precijenjivati se, treba s obje noge biti čvrsto na zemlji. Onaj koji visoko leti, kad padne onda to jako boli. Imamo dobru priču, kvalitetno i dobro radimo, ali ja i moj stožer mi smo finale gdje trebate igrače izbaciti, ali svi treneri u omladinskoj školi Lokomotive, na čelu s direktorom te omladinske škole, rade vrlo kvalitetan posao i daju nam gore vrlo kvalitetnu djecu. Ti mladi igrači prepoznaju da im se vjeruje. Iskusni igrači dobro im pomažu i usmjeravaju tijekom susreta. Lokomotiva je jedna kompaktna sredina".

U Hrvatskoj, posebno u velikim klubovima, Velikoj četvorci, postoji loša navika prebrzog mijenjanja trenera, ne davanja im adekvatne šanse.

"Nisu tu samo Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek. Tu su i ostali koji mijenjaju trenere. Ja sam najduže trener trenutno u hrvatskom nogometu što se tiče jednog prvoligaša jer sam skoro 3 godine u Lokomotivi, ali i drugi klubovi trenere mijenjaju isto kao i tzv. veliki. To je učestala fama da su treneri krivi za sve, za sve tegobe mijenjajmo trenera i onda kad krenu promjene trenera, klub koji promijeni jednog ne završava samo na jednom. On obično promjeni dva ili tri, pa čak i četiri trenera u sezoni. Pa nisu baš svi loši, vjerojatno je problem negdje drugdje. Klub kad krene mijenjati, u 90% će se i tog drugog promijeniti, doći će novi, pa novi... nije stabilizirano, igrači ne mogu podnijeti određene zahtjeve i nemaju određenu kvalitetu, ali uvijek nastrada trener."

Zašto bi za vas trenerski iskorak u Hrvatskoj bili samo Dinamo ili Hajduk i bi li došli na njihovu klubu?

"Ako se radi dobro, zašto jedna Lokomotiva ne bi meni bila trenerski iskorak, a ne samo Dinamo ili Hajduk? Sad je priča joj, ako Jakirević i Kroglan izgube, dogodit će se smjene. Što se u osam ili 9 kola do kraja može napraviti? Oba trenera su izvrsna. Hajduk uvijek želi biti prvak. Na žalost njihovu, već 19 godina nisu. Dinamo je imao splet raznih okolnosti. Naravno da bi za mene bilo dobro da odem u veći klub, naravno da bi za mene to bio iskorak. U konačnici takve ambicije i imam. Pomalo, polako, ako dođe dođe. Nije neka primarna priča moram, mora se. Možda se dogodi, možda ne".

O stranim sucima na subotnjem derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu navodi:

"Vjerujem da imamo u hrvatskoj sudačkoj organizaciji kvalitetne suce. I mi analiziramo stalno, gledamo, možemo biti zadovoljni i ne moramo. I to su ljudi koji griješe. Ni oni više ne znaju danas što je ruka, što nije ruka. To je do UEFA-e, ne do naše sudačke organizacije. Stalno su neki ljudi kivni na njih da su ih suci oštetili, suci su nas ovo, suci su nas ono. Trebamo prvo pogledati sebe, svoje igrače, u svoje dvorište, što si napravio, kakvu si taktiku složio da ti ta utakmica dobro izgleda, na koji način... nemojmo se loviti na suce. Evo, sad su strani suci pa neće valjda biti priča ovaj pomogao ovom, ovaj onom... i suci žele u karijeri napredovati i sumnjam da nekog idu namjerno oštetiti. Svatko griješi. I suci su ljudi. Nisu suci strani ništa bolji od naših. Poštujem odluku HNS-a. Moje osobno mišljenje je da nema potrebe za tim, ali ako idemo za tim da su strani bolji od naših, onda su opet prioriteti Dinamo i Hajduk. Zašto Lokomotivi ne sude strani suci? Ne smeta me, samo pričamo. Prioritet su Dinamo i Hajduk, zašto?"

Čitavo gostovanje Silvija Čabraje u studiju Net.hr pogledajte u priloženom videu gore.