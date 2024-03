Antonio Toni Franja je kultni bivši zagrebački nogometaš koji je svojedobno glasio kao iznimno talentirani igrač za najveće dosege. Te najveće dosege nikad nije ostvario. Ili možda ipak je... pitali smo to Antonija Franju u studiju Net.hr-a jučer na RTL-u.

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane možete gledati u prijenosu UŽIVO 30. ožujka na Voyo platformi

Kad je bio mladi igrač, u jednoj prijateljskoj utakmici u Kanadi, "zasjenio" je sa 4 gola i velikog Zinedinea Zidanea s kojim je igrao 45 minuta, a drugih 45 minuta Zizu je prešao u drugu momčad, da bude, kao, poštenije...

Možda je Toni trebao prijeći drugu momčad da napravi vagu, a ne Zidane, jer je utrpao 4 gola, a Zidane je zabio 3. Kanadski novinari su tada konstatiralI: "Antonio Franja je mladić koji je ukrao munju Zinedine Zidaneu".

Antonio Franja je rekorder kad je u pitanju Kutija šibica. Kao igrač ih je osvojio 4, a kao veteran još 4. Nikad nije skrivao da mu je mali nogomet posebna ljubav i strast. Uvijek je htio, sanjao, zaigrati kao senior u prvoj momčadi Dinama i isrčati pred Bad Blue Boyse, osjetiti taj huk, energiju i luđačko navijanje u trenutku igranja utakmice za Dinamo.

San mu se ostvario, djelomično doduše - 2014., na prvoj Šalati Futsal Dinama, zaigrao je u revijalnoj utakmici u majici Futsal Dinama. Tri godine poslije još jednom...

Pred svojim Boysima. Skoro je pao u nesvjest kad je izašao na teren, kad se podigla koreografija s brojnim plavo-bijelim zastavama i velikom šetalicom s grbom Dinama uz poruku - Dinamo, to smo mi.

Godine 2017., na istom mjestu, pred istim divnim ljudima na tribinama Šalate, na svom kvartu, Antonio Franja završio je igračku karijeru. Otkrio nam je Toni kako je najbolji igrač s kojim je ikad igrao Robert Prosineči koji je, kako tvrdi, bio bolji od Luke Modrića, samo zbog nekih svojih navika nikad nije postao desetka epskih razmjera. Ali, kako je bio velik igrač koji je mogao sve s loptom.

Pokojni velikan Zlatko Cico Kranjčar za Tonija je najbolji hrvatski trener ikad. Vodio ga je u Zagrebu u sezoni 2001./2002., kad je NK Zagreb po prvi i zadnji put osvojio naslov prvaka Hrvatske, prekinuvši dominaciju Dinama i Hajduka. Bio je to povijesni trenutak za Pjesnike.

Antonio Franja je bio te zlatne generacije NK Zagreb. U karijeri je dijelio svlačionicu i s Modrićem, Ćorlukom. Bio je tu i Hrvoje Čale kad je bio na posudbi u Interu iz Zaprešića. S Prosinečkim i Olićem, između ostalih, je igrao u NK Zagreb. Za Hrvoja Štroka tvrdi kako je najbolji španer s kojim je igrao.

Antonio Franja u seniorskoj je karijeri nastupao za Samobor, Croatiju Sesvete na posudbi (osvojio nagradu za najboljeg igrača druge lige u sezoni 1998./1999), Hrvatski Dragovoljac, Bursaspor, Vitoriju Setubal, Šibenik i južnokorejski Jeonbuk. Ponikao je u omladinskoj školi NK Dinamo.

"Robert Prosinečki je najveće ime s kojim sam dijelio svlačionicu. Olić je tu definitivno. Od prvog dana kad je Olić ušao u svlačionicu, ostao sam paf kad sam vidio njegove fizičke atrubite. Imao je dvije pločice na trbuhu više u startu od svh nas. Nevjerojatno kakva je to bila fizička predispozicija. Spomenuo si i Hrvoja Štroka. On je bio vrhunski hakler. Za mene najveći, jer sam s njim igrao toliko utakmica malog nogometa da se kužimo na pogled. Kao da se znamo čitav život, kao da smo burazi."

"U Dinamu nikad nisam dobio pravu priliku, jer sam od starta stavljan sa strane. Neke stvari loše te izgrade kao čovjeka i igrača. Nikad nisam dosanjao desetku u velikom Dinamu. Ali, ostvario sam svoj san što se tiče igranja pred Boysima u desetki i to u malom nogometu, na kvartu, ma plakao sam doma od sreće kao malo dijete. Priča Futsal Dinama je savršena i dobar pokazatelj svima u sportu kako klub može dobro funkcionirati. "

"Veliki postotak igrača i danas si zna zapaliti cigaretu, to je normalni ventil kojeg znaju svi odvrtiti. Znao je i on, ali bio je velik nogometaš. On je igrač koji je mogao biti Maradona, doslovce, s današnjim režimom i profesonalnošću kojeg igrači imaju, koliko su fokusiraniji na uspjeh i utakmice, Prosinečki bi bio Maradona. Jer, taj talent koji je on imao, nisam vidio kod nikog, pa ni kod Zidanea. Vjerujte mi kad vam to kažem. Robert Prosinečki je izvanserijski talent bio. Ali, navike, ozljede, puno se toga poklopilo i dogodilo."

"Možda ću sad biti malo direktan i bezobrazan, ali mislim da je tad Inker, odnosno Inter, 2005. prodao prvenstvo Hajduku. Bila je to savršena ekipa koja je realno trebala osvojiti prvenstvo", tvrdi Antonio Franja.

"Doslovce. Takav je moj osjećaj. Samo osjećaj, nemam konkretan dokaz, nego je to moj osjećaj. Neću nikad zaboraviti, bio je jedan sastanak na kojem sam stekao dojam, vidio u kojem će smjeru ići. Znači, mi se borimo za prvaka. Bilo je to godine, sezone, kad je Hajduk zadnji put bio prvak. Dinamo je bio jako loš, a mi smo imali brutalnu ekipu. I druge sezone smo imali odličnu ekipu, mogli smo prvenstvo i tad osvojiti. Jedan primjer sa tog sastanka, na kojem sam zaključio to."

Antonio Franja nam je otkrio:

"Dakle, detalj je sljedeći - sjedili su svi igrači i bio je tu predsjednik kluba Laljak. I na tom sastanku predsjednik jednog kluba govori - 'Gledajte dečki. Trebate paziti malo, nemoj da osvojimo prvenstvo.' Ja slušam i ne vjerujem što čujem. Kao, da se klubu ne bi dogodilo što se dogodilo NK Zagreb. Kao, osvojili su, a sad su pokleknuli. Da ne bi doživjeli sudbinu NK Zagreb. Jednostavno, moj mozak u tom trenutku nije mogao izdržati da ne odgovorim. A u klubu sam bio ni mjesec dana. Gledaju me Ćorluka, Modrić, svi igrači, kao ono, kaj se ja sad imam javljati. Rekao sam predsjedniku da se ne slažem jer u mojem sportskom duhu je da osvojim prvenstvo. Da nešto napravim. Zašto ne bi bili prvaci? Njima se to nije svidjelo, ali bilo me briga za posljedice. U startu sam vidio da se ne budem puno naigrao."

Što nam je još Antonio Franja rekao i o čemu smo sve s njim razgovarali pogledajte u priloženom videu gore.