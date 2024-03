Stjepan Deverić, slavni bivši nogometaš Dinama, omiljen i u Zagrebu i u Splitu jer je igrao i za Plave i Bijele, više nije član Skupštine Dinama što je konkretan i neoboriv dokaz jednoumlja koje vlada u Dinamu još uvijek...

Odlučili su tako Mirko Barišić i Nikola Hanžel, "mali Mamić", kako su mu novinari dali nadimak. Njih dvoje predvode listu koju čine još 33 podobnika. Sumnja se kako tim ljudima nije interes Dinama na prvom mjestu, odnosno kako su neki u Skupštini samo zato da dignu ruku na izborima za Mirka Barišića.

Toliko je Nikola Hanžel utjecajan da je u Skupštinu ugurao čak i Denisa Orošija, bivšeg navijača Partizana iz Karlovca koji je u mladosti išao na utakmice crno-belih, sina "jugooficira", vojnog lica...

Denis Oroši se tek prošle godine učlanio po prvi put u Dinamo i odmah postao skupštinarom koji će odlučivati u nedjelju, zajedno sa još 59 članova Skupštine kluba, u novom predsjedniku Dinama. Velimir Zajec predvodi listu Dinamovo proljeće i protukandidat je Mirku Barišiću.

Otac Denisa Orošija veći je dio svoje vojne službe u JNA obnašao u Karlovcu, pa novi Dinamov skupštinar s te strane gaji privrženost Partizanu. No, pod povećalom je i odnos Hanžela i Orošija iz ne tako davne prošlosti...

Zanimljiva se priča pojavila u nogometnim kuloarima, informacije dolaze iz sata u sat. Hanžel, vlasnik Lana Grupe i Denis Oroši, imali su međusobnu pravnu bitku, ali su sad na istoj strani, u svrhu pobjede Mirka Barišića. Pisali su pojedini mediji već o tome...

Hanžel je Orošiju navodno posudio novac, ovaj mu ga nije vratio, pa su završili na sudu. Nakon toga su se pomirili, a Hanžel mu je čak i ponudio posao u svojoj tvrtki, Lana Grupi.

Sada Dinamovi navijači sumnjaju da Oroši Hanželu vraća usluge na druge načine, koji se prelamaju preko Dinamovih interesa.

Ima tu svega, mutne su igre Barišićeve klike, ali pitanje je hoće li Barišićeva lista od 35 ljudi ostati homogena.

Barišić i Hanžel su napravili sve da ona i ostane, ali boje se preokreta. Zato su povukli neke poteze koji bi im se mogli obiti od glavu. Da ne ostanu bez podrške 6 skupštinara, jer toliko lista Dinamovo proljeće mora ljudi preokrenuti na svoju stranu da bi dobili izbore.

Naime, Dragutin Kamenski, koji je figurirao kao mogući predsjednik Dinama, kojeg je Barišić sam pozvao da pomogne Dinamu i koji je dokazani gospodarstvenik, isto više nije na listi, kao ni profesor Vladimir Gašparović koji je bio na čelu radne skupine za izradu novog statuta. Stjepan Deverić isto tako. Razgovarali smo jutros sa Štefom.

"Slušajte, prije bi trebalo pitati njih kako oni komentiraju i koji je razlog tome da nisam više dio Skupštine Dinama. Vjerojatno je razlog što su me maknuli, ma ne vjerojatno, siguran sam da je razlog Velimir Zajec, to što bi glasao za njega. Sigurno bih dao glas Velimiru Zajecu. Jer, ja sam isto dinamovac, znamo kakav je Zajec veliki dinamovac. Zvao me je s navijačma i normalno, nije tu bilo uopće ni razmišljanja za koga bi glasao.

Za Velimira Zajeca", kazao nam je u uvodu Stjepan Deverić koji je u dva mandata bio član Skupštine, stao uz Barišića protiv Antolića u Sheratonu točno prije godinu dana. Nije ni čudo stoga što je ostao Stjepan Deverić iznenađen raspletom svoje sudbine u Skupštini Dinama.

Nije ni sam mogao vjerovati da će se to dogoditi. Kako tvrdi, njegova je vjera uvijek bio Dinamo kojem je kao igrač dao sve najbolje što je znao i mogao, kasnije kao navijač, a kao član Skupštine uvijek, tvrdi Štef, glasao prema svojoj savjesti.

Hoće li Velimiru Zajecu i Dinamovom proljeću biti teško sakupiti još šest ruku koliko mu je potrebno za pobjedu? Nije baš demokracija ako Barišićeva struja ima 35 mjesta u Skupštini, a Dinamovo proljeće 25.

"Dobro nije, ali tamo ima još ljudi koji bi htjeli vidjeti Zajeca na čelu kluba, pa se nadam da će na kraju i biti tako. Ima među Barišićevim skupštinarima još onih koji bi htjeli vidjeti Zajeca na čelu kluba. Sigurno da ima prostora i da se može naći još 6 glasova"

Kako komentirate izjavu Marijana Čerčeka za Sport klub, da su i njega makli jer su znali da će glasati za Velimira Zajeca?

"Isto tako kao i u mojem slučaju. Oni su procijenili da ćemo mi glasati za Zeku. Normalno da nas nisu htjeli staviti u Skupštinu Dinama."

Koju poruku bi poslali povjerenicima?

"Povjerenici su isto neki predvodnici navijača, tako da vjerujem da sigurno, po nekoj svojoj logici, trebali dati glas Velimiru Zajecu."

Vidimo, svjedoci smo raznih mutnih zakulisnih igara Mirka Barišića i Nikole Hanžela, samo da Barišić ostane predsjednik Dinama i da se samim time nastavi to jednoumlje, kojem se konačno treba stati na kraj u Dinamu. Umjesto vas, Kamenskog, Čerčeka instalirani su neki ljudi koji su tek krajem prošle godine postali po prvi put članovi Dinama i odmah su u Skupštini.

"Svatko traži način da njegovi ljudi ostanu u klubu. Ništa ovo nije čudno, međutim normalno da nije u redu. Normalno bi bilo da je bila održana Skupština normalno, da su u njoj ljudi koji su već bili. Svatko se bori za svoju stolicu. Pročitao sam u novinama za 'šalabahtere' s imenima novih skupštinara. Borba za opstanak, svatko se bori na svoj način, to je tako", zaključio je Stjepan Deverić.