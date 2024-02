Kandidat liste Dinamovo proljeće za izbornu Skupštinu Dinama Goran Kovačević jučer je gostovao u studiju Net.hr. Tema su bili prvi demokratski izbori u NK Dinamo koji će se održati ove subote.

Goran Kovačević dolazi iz IT sektora. Više od 10 godina dio je rasta poznate hrvatske IT firme Infinum. Za sebe tvrdi kako je moralan čovjek koji želi upravo kao takav pomoći klubu, da ima iskustva i da čitava lista Dinamovo proljeće sačinjava ljude koji su spremni i sposobni odvesti Dinamo na jednu višu razinu.

Goran je 2021. pokrenuo GoFundMe kampanju s kojom je želio pomoći obiteljima iz svoga rodnoga grada nakon serije razornih potresa.

Prije svega, htio je pomoći ljudima koji su trebali krov nad glavom, a prikupljeni novac distribuirao se obiteljima čije su kuće i stanovi bili potpuno uništeni.

"To je bilo doslovno unutar mjesec dana od potresa. Htio sam što prije ljudima dati konkretnu pomoć (za razliku od ostalih institucija), ali prije svega nadu da netko misli na njih i da postoji svjetlo na kraju tunela", objasnio nam je Goran Kovačević u privatnoj komunikaciji.

S Goranom smo u studiju pričali o tome kako vidi on klub, kao i o svim aktualnim temama vezanim za Dinamo i izbore u Ponosu Zagreba.

Njegov stav je da Dinamo trenutno nema dugoročnu sportsku viziju, luta se sa transferima posljednjih nekoliko prijelaznih rokova i ove godine vidimo kako se to značajno odražava na rezultat i to kako Dinamo izgleda na terenu.

Dobro, i dalje je NK Dinamo u igri na svim frontovima, međutim postavlja se jako puno pitanja kako se klub doveo u trenutnu situaciju. A to je nedostatak odgovornosti, smatra Goran Kovačević.

"Kao što je trener i njegov stožer odgovoran za rezultat i igru, tako je i Uprava odgovorna za sportska pitanja. Za tu odgovornost neophodno je imati Sportskog direktora ili člana Uprave odgovornog za sportski sektor koji će posložiti sportsku strategiju zajedno sa trenerom i šefom omladinske škole", mišljenje je Gorana Kovačevića.

Foto: Josip Regović/PIXSELL Foto: Josip Regović/PIXSELL

"Neke stvari u Dinamu koje se događaju počele su me smetati. Posebno odnos prema članovima kluba i navijačima od strane trenutke uprave kluba koji nikako nije dobar. Neću sad ulaziti što je bilo s prošlom garniturom ljudi i u sudske procese. Klubu treba dobra i zdrava radna organizacija. Apsolutno smatram da u klubu dan danas nije sve idealno. Dapače, da smatramo da je idealno, mi u ovo ne bi ulazili. Smatram i to da je vrijeme da Mirko Barišić i ekipa odu iz Dinama i da zapušu neki novi, pozitivni i udravi vjetrovi."

"Vrijeme je za novog predsjednika Velimira Zajeca. Smatram da svaka organizacija mora prolaziti kroz promjene. Jedino promjene mogu dovesti do napretka. Dinamo je nogometni klub, ali to je organizacija koja je trenutno zapela možda u nekim prošlim vremenima. Zbog našeg iskustva i uspjeha u poduzetničkim vodama, mišljenja sam da možemo to dovesti na viši nivo, da to bude normalna organizacija 21. stoljeća", objasnio nam je Goran Kovačević.

O čemu smo sve s Goranom Kovačevićem razgovarali pogledajte u priloženom vide gore.

