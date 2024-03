Počinje tjedan uoči velikih izbora u Dinamu. Izbori za Skupštinu prošle subote protekli su u nadmoćnoj pobjedi liste koja se zove Dinamovo proljeće.

Dinamovo proljeće osvojilo je 88.9 posto glasova, a lista Dinamo iznad svih, koju je predvodio Otto Barić, dobila je 11.1 posto glasova, objavljeno je na stranici Dinama. Objavljeno je i da je 381 glas bio nevažeći. Dinamovo proljeće, lista koju su podržali Bad Blue Boysi i koju predvodi Velimir Zajec, protukandidat Mirku Barišiću na izborima nadolazeće nedjelje. To je dan D za Dinamo.

Dinamovo proljeće ugrabilo je 25 mjesta u Skupštini Dinama od ukupno 60. Dakle, 35 je već bilo izabrano tajnim glasovanjem.

O izboru predsjednika će javnim glasovanjem odlučiti novi saziv Skupštine najkasnije do 11. ožujka.

Zanimljivo, ali tri nova člana Skupštine Dinama koja podržava stranu Mirka Barišića su Dino Jakovljević, Ivan Todorić i Denis Oroši. Sva trojica su, prema podacima koje imamo, postali po prvi put članovi Dinama krajem 2023.

Ivan Todorić je, pak, sin Ante Todorića, člana Izvršnog odbora kluba. Svu trojicu smo nazvali kako bi im postavili par pitanja. Kad su se prvi put učlanili u Dinamo, jesu li instalirani u klub od strane Barišićeve struje, što je nepotvrđena priča, špekulacije?

Nikola Hanžel je poznat po velikom prijateljstvu sa bjeguncem pred hrvatskim pravosuđem, Zdravkom Mamićem, a sad kao najveći saveznik Mirka Barišića.

Sve glasnija i jasnija je i ta priča da je Hanžel u Skupštinu Dinama doslovce gurnuo ljude po isključivom kriteriju osobne lojalnosti, a ne privrženosti Dinamu...

To su samo neka od priča, informacija, na koja ima pravo odgovore dobiti cjelokupna hrvatska javnost, na koja mi moramo kao novinari regirati.

Denis Oroši, čovjek za kojeg u Karlovcu pričaju da je, u biti, bivši navijač beogradskog Partizana koji je prije išao na njihove utakmice, nije htio ništa komentirati i odgovarati na ikakva pitanja. Odmah nam je startu dao do znanja da ga takvo što ne zanima jer vidi da ga "peru po novinama", pa mu se uopće ne da sudjelovati u tome. Pošteno.

Dino Jakovljević nam je, s druge strane, kazao:

"Istina je da sam se učlanio u Dinamo 2023. kad su se svi ljudi krenuli učlanjivati. Ne znam što tu ima bit čudno. Svi ti novi ljudi, pa zato se i sve ovo radilo. Da dođu novu ljudi. Da se krene u neku novu i zdraviju priču. Ovo sa šalabahterima, papirićima na kojima je moje ime za ulazak u Skupštinu Dinama, o tome ne znam ništa. Niti sam to čuo, niti sam bio tamo, niti su mi tako rekli. Ne znam", tvrdi Dino Jakovljević i dodaje:

"Bilo je i za očekivati da će Dinamovo proljeće pobijediti. Ipak su to navijači. Velika je to masa. Ujedinjeni su. Mene to ne iznenađuje. Drago mi je i neka bolji pobijedi. Za to smo se svi borili".

Nakon njega, nazvali smo i Ivana Todorića.

"Nadamo se svi da će ovi novi vjetrovi biti pozitivni. U Dinamo sam se učlanio u Dinamo prošle godine prvi put. U prosincu. Ali, oduvijek sam navijač Dinama. Nisam ranije ni htio biti u članstvu kad je bila situacija sa Zdravkom, takva situacija. Odlučio sam se sad prijaviti za Skupštinu i to je to", govori nam Ivan Todorić.

"Navijam za Dinamo stvarno čitav život. Nisam prije podržavao sve što se u Dinamu događalo, ono sve sa Zdravkom, makar mi je otac u Dinamu, ali nisam to nikako podržavao. Sad sam se odlučio učlaniti i prijavio sam se za Skupštinu. Ako nešto pozitivno možemo promijeniti. Mene zanima samo Dinamo. Tih svih igara, zakulisnih igrica, mi je stvarno ono... "

Čudno je da ste se učlanili krajem 2023. godine i odmah ste u Skupštini Dinama... još vam je otac u IO. Zar to isto nije čudno? Uz to, da tata i sin sjede zajedno u klubu, u dva tijela kluba?

"Svatko može shvatiti nešto kako god hoće. Ja imam svoje mišljenje, moj otac ima svoje mišljenje i to je to. Svatko ima svoje mišljenje i poglede na nešto".

Isto tako postoji opravdano mišljenje, očekivanja, može krenuti jače priča kako vas tata gura, kako vas netko instalira u klub?

"Gospodine, nema mene tko gurati niti me itko igdje gura. Normalno, u Skupštini sam, ali nisam na plaći u Dinamu da me netko negdje gura, na pucam na neke pozicije. Ja sam tu samo za dobrobit Dinama. Meni je Dinamo na prvom mjestu. Da Dinamo bude uspješan klub, da to sve funkcionira. Da više nema takvih ljudi kao što je bio Zdravko. Zato i nisam ni hto biti član kluba. Sad kad dolaze neki novi vjetrovi, pozitivna atmosfera, nešto se mijenja, ide se prema toj demokraciji, normalno da ću se sad uključiti. Ne zanimaju me priče otac - sin. Samo mi je u interesu Dinamo. Ni ja, ni moj otac, samo mi je u interesu Dinamo. Ovo prije nisam u klubu podržavao, sad kad se nešto mijenja, tu sam. Meni je otac učlanjen u Dinamo 17 godina, ja nisam bio učlanjen jer nisam podržavao tu politiku. Zdravko i to sve, znamo što je sve bilo, kako je bilo. "

O navodnim "šalabahterima" s njegovim imenom na njemu, papirićima, navodi:

"Nemam pojma o tome ništa. Niti sam bio na Skupštini, niti imam ikakvih komentara na to. Šalabahteri, ma ne znam stvarno... "