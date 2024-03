Renato Mikšić novi je član Skupštine Dinama izabran tajnim glasovanjem prošlog tjedna. Dio je ekipe vjernih Mirku Barišiću. Ali, koje su njegove stvarne namjere u ovom bitnom Dinamovom klupskom tijelu? Inače, Renato Mikšić je voditelj karlovačkog restorana Lana Korana, a Mario Frkonja je njegov zaposlenik. Zapamtite ime Marija Frkonje...

Barišićevci imaju 35 mjesta u Skupštini Dinama

Podsjetimo, Dinamova Skupština broji ukupno 60 mjesta. Od toga je 35 izabrano tajnim glasovanjem od strane aktualne garniture predvođene Mirkom Barišićem, a 25 su ugrabili članovi liste Dinamovo proljeće, koju predvodi Velimir Zajec, Barišićev protukandidat na nadolazećim predsjedničkim izborima, koju su amenovali i Bad Blue Boysi. Nije loše, bolje nego prije, ali nije ni skoro do kraja baš demokratski, da Barišićevci imaju 35 mjesta u Skupštini u odnosu na 25 Dinamovog proljeća, dakle stalnu većinu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane možete gledati u prijenosu UŽIVO 30. ožujka na Voyo platformi

Prema informacijama koje su se pojavile u nogometnim kuloarima i došle do nas, Renata Mikšića iz Lana Grupe za Skupštinu Dinama je prijavio spomenuti Mario Frkonja. Nikola Hanžel je poznat po velikom prijateljstvu s bjeguncem pred hrvatskim pravosuđem, Zdravkom Mamićem, a sad je najveći saveznik Mirka Barišića, koji je u Skupštinu Dinama doslovce gurnuo ljude po isključivom kriteriju osobne lojalnosti, a ne privrženosti Dinamu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imamo informaciju iz pouzdanih izvora kako je Renato Mikšić dobio otkaz u bivšoj firmi u kojoj je radio, HETI, jer je navodno uzimao provizije, nudio cijene nekretnina ispod internog cjenika...

Nikola Hanžel, vlasnik Lana Grupe, isprofilirao se tijekom maksimirskih igara prijestolja u najutjecajnijeg saveznika predsjednika Mirka Barišića. Držao je 75-godišnji Karlovčanin pod nadzorom dobar dio maksimirskog bojnog polja, a sad je odlučio krenuti u potpunu ofenzivu za svog novog šefa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Moj kolega Denis Oroši tri dana doživljava traume i nezapamćene napade'

Je li Renato Mikšić u Skupštinu Dinama instaliran od strane svog šefa Nikole Hanžela kako bi dignuo ruku za Mirka Barišića? Okrenuli smo i Mikšićev broj kako bi neke stvari istjerali na čistac, doznali istinu, razotkrili situaciju.

"Da vam budem iskren, ne bih htio ništa komentirati. Dosta se to odbija od glavu, negativno na sve", rekao nam je Renato Mikšić jutros. Nismo odustajali. Prvo nam nije bilo jasno o kakvom se obijanju od glavu radi...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj kolega već tri dana doživljava traume i obiteljske probleme. Na nezapamćenom je udaru. Supruga mu je bolesna, a za njega se priča da je partizanovac, da je dijete jugooficira, da mu je otac bio u JNA. Toliko nisko i podlo, a nitko to da demantira. Tako da ni sam ne želim ništa reći", kazao nam je Renato Mikšić, čiji je kolega iz priče - Denis Oroši.

Denis Oroši je, za one koji ne znaju, isto novi skupštinar Dinama koji se prošle godine učlanio po prvi put u Dinamo, ali ekspresno je postao članom Skupštine kluba, zajedno s Renatom Mikšićem. I on je izabran tajnim glasovanjem za spomenutih ranije 35 mjesta prošlog tjedna...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za Denisa Orošija svi živi pričaju da je, u biti, bivši navijač beogradskog Partizana koji je prije išao na njihove utakmice, ali sad je, eto, u Skupštini Dinama. Puno se prašine diglo, uzburkala se vruća navijačka krv zbog instaliranja Denisa Orošija u Skupštinu Dinama.

'Poslao sam prijavnicu preporučeno poštom zajedno s Orošijem. Imam i potvrdu'

"Pitao sam Denisa je li ti istina, da li je ikad ranije navijao za Partizan i išao na utakmice. On kaže da to nema veze s ičim. Ja čovjeka ne poznam tako dobro, ali ga često vidim. Niti ne znam da sad u Karlovcu postoji partizanovaca. Prije rata ih je bilo. Žao mi ga je, ali tvrdim da ne znam za ovu priču o partizanovcu. Oroši je penzioner. Pitao sam ga je li ikad išao na utakmice Partizana, on mi je rekao da je nekad davno išao u Beograd igrati mali nogomet. Znate, kako ima puno Srba, pa ima tamo neke rodbine", objasnio nam je Renato Mikšić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pisali smo jučer prvi o trojici najnovijih članova Dinama koji su ekspresno postali i skupštinari, iako su tek prošle godine postali po prvi put članovi Dinama. Primjerice, Ivan Todorić nam je otvoreno priznao da se on po prvi put u klub učlanio krajem 2023. - u prosincu. Mutne su zakulisne igre Barišića i ekipe. Znaju posao momci, imaju i iskustva. Upitali smo bez pardona Renata Mikšića je li njegovu prijavu za skupštinara Dinama poslao kolega mu Frkonja, zašto se nije sam prijavio i što mu je Nikola Hanžel za uzvrat obećao da digne svoj glas Mirku Barišiću?

"Poslao sam prijavnicu preporučeno poštom. Imam i potvrdu. Znači, poslao sam ju osobno. Ne znam od kud vam to. Poslao sam ju preporučeno poštom. Frkonja je možda poslao prijavnicu na mail, sad to ne znam, ali meni je rećeno da ju osobno moram poslati poštom. Ja i Oroši smo zajedno poslali poštom. Bili smo u pošti i poslali poštom. Nisam u službi nikog u Dinamu, samo i isključivo zbog lojalnosti i ljubavi prema Dinamu. Gospodin Hanžel mi nikad u životu nije obećao nagradu, bilo kakve vrste", izjavio je Renato Mikšić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hanžel mi ništa nije obećao'

Što vam je Hanžel obećao za lojalnost Mirku Barišiću?

"Ništa mi nije obećao, apsolutno nikad ništa. Niti jedno slovo o tome. Mi zajedno idemo na utakmice već 20 godina. Zajedno navijamo, volimo Dinamo. Ništa, ni riječi o nečem takvom, o obećanju Hanžela meni. Što se tiče Mirka Barišića, ne poznam ga. Jesam, njegov sam skupštinar, ali ga ne poznajem."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li istina da ste dobili otkaz u HETI i zašto?

"Mislim otkaz... svi smo dobili otkaz. Bilo je 130 i nešto zaposlenika, ja kad sam dobio sporazumni raskid, ostalo ih je još 80. Radio sam tamo 4 godine, to je bilo tri i pol - četiri tisuće nekretnina. Kad smo se, tako reći, transformirali, ostalo je 500 nekretnina koje su ble za druge firme. To je bila firma koja nije imala potrebu za toliko zaposlenika. I prije mene je puno ljudi dobilo otkaz. Ja nisam dobio otkaz, nego se smanjila prodaja. Bilo nas je 5-6, troje nas je otišlo, a troje ostalo par mjeseci. Nema govora o otkazu. Imao sam otkazni rok tri mejseca, plaću i sve, dobio sam stipendiju za dijete", završio je Renato Mikšić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

35 skupštinara koji su ušli u Skupštinu Dinama bez da su birani

1. Mirko Barišić (nositelj liste)

2. Lovro Maržić

3. Damir Najmenik

4. Marijan Tomurad

5. Janko Gogolja

6. Bogdan Tihava

7. Petar Šarić

8. Karl Heinz Truskaller

9. Hrvoje Josip Balen

10. Ivica Cvitković

11. Dino Jakovljević

12. Milivoj Novak

13. Denis Oroši

14. Renato Mikšić

15. Saša Janković

16. Zdravko Kačić

17. Stijepan Petrović

18. Stjepan Kovačević

19. Zlatko Kuzman

20. Miroslav Par

21. Nenad Bračun

22. Hrvoje Šojat

23. Nikola Hanžel

24. Ante Todorić

25. Ivan Todorić

26. Siniša Kuzman

27. Zlatko Premuš

28. Tihomir Vukadin

29. Miroslav Vukić

30. Stanko Lazar

31. Goran Babić

32. Većeslav Bergman

33. Tomislav Filipović

34. Domagoj Badanjak

35. Damir Hosi