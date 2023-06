Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20.45 na De Kuipu, mjestu sreće prije 4 dana protiv domaćina Nizozemske, igra svoje povijesnu utakmicu - prvo finale Lige nacija. Suparnik Hrvatskoj je Španjolska, a uoči utakmice u studiju Net.hr-a gostovao je Ilija Lončarević.

"Španjolska je ranjivija nego što je prije bila kad su imali klasne igrače. Nisu baš toliko opasni u završnici kao prije kad su oduševili nogometni svijet, jer nemaju više klasne igrače poput Inieste, Xavija, Puyola, Ramosa, a to je krasilo Španjolsku godinama, desetljeće. Grčevito se trude Španjolci posljednjih godina da dođu na nivo od prije 10-15 godina, ali pitanje je hoće li uspjeti. Iz razloga jer nisu proizveli klasnih igrača više od Gavija, Pedrija, Rodrija... To su talentirani igrači apsolutno, ali nisu još klasni poput ovih što sam spomenuo. Samim time su ranjiviji nego što su bili. Oni su automatski ranjiviji, a nisu toliko jaki s igračkim kadrom da su tako strašno poboljšali stanje u svojoj zadnjoj liniji, tj u obrani. To je njihov problem", rekao nam je Ilija Lončarević.

