Prvi je kapetan Varteksa u HNL-u, u karijeri je nastupao za samo tri kluba, još samo za Bochum i Graničar Tučenik na kraju. Onako, za dušu...

Samir Toplak danas je jedan od najcjenjenijih HNL trenera i najomiljenijih likova hrvatskog nogometa. Svi ga vole, svima je duhovit, čekaju na red da ga upoznaju, da se malo našalimo uz popularne stihove Hladnog piva.

Popularni nogometni vatrogasac

Popularni vatrogasac, nogometni romantičar, čovjek koji zna kako spasiti klub od ispadanja, trener je HNK Gorica koji sa svojim igračima ide i u rat ako treba. Pun priča i anegdota iz svoje nogometne karijere, prošao je toga kao trener i igrač, ima čovjek iskustva stvarno na pretek. Sav je unutra, njemu je nogomet doručak, ručak i večera. I s njim možeš pričati o svemu...

Nakon ne znamo ni sami koliko telefonskih razgovora, intervjua, izjava, komentara i analiza od strane Samira Toplaka za portal Net.hr, konačno je došao dan da popularni Samir dođe i u naš studio.

Samir je jedna vrlo otvorena osoba i dostupna za medije, iznimno zahvalan sugovornik s kojim se možeš dobro našaliti i nasmijati. Da vam to bolje dočaramo, on je baš tip za "litru i vodu". Ne zato jer voli popiti (ne voli), već jednostavno kao da ga znaš sto godina. Možete sjesti s njim i pričati satima. Tako nekako djeluje na ljude.

Vrlo je jednostavan i narodni čovjek, onako mali, ali opet velik... I da, primijetili smo još prije da na sve pokušava gledati pozitivno, pa i onda kad je situacija sve samo ne pozitivna. I jako je iskren.

Onako otvoren i pristupačan, sa svojim osmjehom, sjeo je u stolicu i razgovor je mogao početi. Pričali smo s Toplakom baš o svemu, napravili presjek od Gorice, preko trenerskog posla kao takvog, karijere kao igrača, pa do Intera i još mnogo drugih tema...

Otkrio nam je i u kakvim je odnosima s Brankom Laljkom danas, što se dogodilo u Interu i zašto je toliko ponosan na taj period. Zašto je, na kraju krajeva, klub nakon njega propao i što se dogodilo da je morao otići, a više od 5 i pol godina su ga i on i Branko Laljak, zajedničkim snagama, uspješno držali stabilnog? Pričao je i o uspješnom periodu na klupi Cibalije, secirao trenerski posao i problematiku, približio nam još više sebe kao trenera i čovjeka...

Vedar i pozitivan karakter

Toplaka, inače, ne odlikuje samo vedar i pozitivan karakter kao takav, nego i nogometno znanje.

Nekad profesionalni nogometaš koji je karijeru izgradio u Varteksu igrajući 10 godina, a oplemenio nastupajući kao branič za njemački Bochum, danas je specijalist koji zna kako ugasiti vatru i pobjeći sa svojim klubom dalje od zone ispadanja i trener koji mrzi alibi igru i alibi nogometaše.

Na pitanje smeta li ga što ga još nisu zvali za trenera od strane nekog velikog kluba, Samir nam je rekao:

"Dok sam bio neiskusan možda me malo smetalo, ali sad se ne zamaram više sa stvarima na koje ne mogu utjecati. Imam jedan problem, to ću vam sad reći, imam jedan problem. Ono što ste mi rekli u uvodu, moj je veliki problem što me mase vole i što me vole mnogi normalni ljudi. Nekima to smeta, možda baš i zbog toga u nekim velikim klubovima se boje da možda ne bi trener bio iznad nečeg. To je neko moje mišljenje. Imam problem što me ljudi vole, a to što me ljudi vole je meni takva satisfakcija. Nevjerojatno, meni je to duševna hrana. Na ove druge stvari ne možeš utjecati, jednostavno ti netko mora dati šansu."

Vratio nas Toplak u prošlost svojim pričama

U opširnom studijskom intervjuu otkrio je Samir Toplak, između ostalog, kako gleda na svoju ulogu spasitelja hrvatskih klubova i ispričao kako je to bilo igrati u Varteksu, kad je klub bio respektabilan, kad su za njega nastupali Vugrinec, Mumlek, Štefulj, Krznar i, naravno, on… Prisjetili smo se nekih drugih, romantičnijih HNL vremena, evocirali uspomene…

"Mumlek je bio šerif, mi smo Mumleka zvali šerif. Trebali smo mu samo još onu zvijezdu šerifsku staviti. Ali, on je i bio na taj način. Izuzetno sam ponosan što sam postao prvi kapetan u HNL-u za Varteks, na što sam izuzetno ponosan, s 22 godine, do odlaska u Njemačku sam bio standardan igrač. Varteks je 90-tih bio u porastu stalnom kao klub. Postali smo ozbiljni, 6 finala Kupa, izbacili jednu Aston Villu, jednu Mallorcu. To je klub koji je grabio velikim koracima. U to vrijeme, došao je jedan Marijan Mrmić, Zlatko Dalić, došao je Branko Lađević, ne govoreći prve sezone kad smo dobili Igora Cvitanovića, Đevada Turkovića, Madunovića na posudbu iz Dinama. Nogometna romantika, baš tako… Grgica Kovač isto. Ne smijem Grgicu Kovača zaboraviti, to je bio fantastičan igrač. Mi smo boga vidjeli u Grgici Kovaču", govori nam Samir Toplak...

'Giovane Élber prvi, pa onda dugo dugo nitko'

"Giovanea Élbera mi je bilo najteže čuvati. Ti kad osjetiš tog igrača na terenu, ti vidiš koji je to pakao. Brzina, tehnika, skok, otvaranje, agilnost… Giovane Élber prvi, pa onda dugo dugo nitko", priznaje Toplak.

Teme su uistinu bile brojne, neke stvari ćete sigurno po prvi puta čuti, a za neke se možda i iznenaditi. Pogledajte hit gostovanje Samira Toplaka u studiju Net.hr-a.