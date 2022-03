Od završetka jučerašnje uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka na Santiago Bernabeu između Reala i PSG-a (3-1, ukupnih 3-2) pa do sad, u hrvatskim medijima, posebno onim elektroničkim, ali i drugim, potrošilo se "tinte", riječi kojim se opjevava rapsodija koju je Luka Modrić s 36. na leđima pokazao protiv Lea Messija, Neymara, Verrattija, Paredesa, Pereire...

Samir Toplak: 'Luka kao da ima 25.'

Marca je pronašla novu riječ kojom je apostrofirala nogometni lik i djelo kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, odnosno njegovu prezentaciju protiv PSG-a: Apoteoza (Deifikacija). Ona, prema definiciji, označava uzdizanje čovjeka među bogove odnosno čin kojim se osobe ili prirodne pojave štuju kao božanska bića...

Ove sezone Luka Modrić u 32 nastupa u svim natjecanjima za Real ima tri gola i sedam asistencija. Odigrao je 2480 minuta. Luka naprosto igra božanstveno...

"Vidio sam Lukin prodor kod drugog gola i ono, maestralno nešto. Znate, meni je dovoljno samo to kako Luka dobro igra, kako izgleda. Jednostavno, on igra i izgleda tjelesno kao da ima 25 godina. Fenomenalan nogomet. Igra čovjek na vrhunskoj razini. To je nešto nevjerojatno. Znači, on definitivno pokazuje i dokazuje da je najbolji hrvatski nogometaš ikad", kazao nam je u četvrtak ujutro Samir Toplak, najveći spasitelj hrvatskih prvoligaša, vatrogasac u onom pravom nogometnom smislu, novi trener prvoligaša Gorice...

"Ma ne, nemam riječi stvarno. Općenito, na kojem nivou Luka igra, s toliko godina, u kakvom klubu, ma nemoguće. Godine nemaju veze s igrom. Samo i isključivo prezentacija na terenu".

Igor Pamić: 'Treba uistinu biti prepametan da se uopće usudiš komentirati njegove igre'

Igor Pamić, trener trećeligaša Karlovca, slaže se sa svojim kolegom Samirom Toplakom...

"Suvišno je trošiti riječi o Luki Modriću. Treba uistinu biti prepametan da se uopće usudiš komentirati njegove igre, ali teško mi je reći ipak da je Luka Modrić najbolji veznjak na svijetu trenutno. No, možda bi se složio da je najbolji veznjak svijeta u tim godinama, s tim bi se mogao složiti", govori nam Igor Pamić.

"Znači, u 37. Luka igra na najvišoj mogućoj razini, radi razliku na terenu. No, što se tiče jučerašnjeg dvoboja Reala i PSG-a, moramo biti iskreni i konstatirati da je najveću razliku na utakmici donio golman Gianluigi Donnarumma. Real nije mogao ništa dok im Donnarumma nije poklonio gol. Međutim, uvijek govorim kako i najveći igrači ulaze u probleme i to će tako biti, jer igraju isto protiv vrhunskih nogometaša. To što je Luka došao toliko jako do izražaja protiv Messija i Neymara, je zato što je Luka na full kapacitetu, a osobno smatram da niti Messi niti Neymar nisu na fullu, što je za mene neprihvatljivo, jer se radi o TOP igračima, megazvijezdama današnjeg nogometa. Da nogometaši s takvim primanima ne daju svoj maksimum, ma ne znam stvarno... To što oni sad igraju je cirkus od nogometa, a ne nogomet", poentirao je Pamić.