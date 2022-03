Da, kad Luka Modrić slavi, kad je posebno ganut pobjedama, emotivno dirnut, onda izvodi svakakve stvari, onda je to nešto posebno... Jučer je podno Santiago Bernabeua, tog kultnog madridskog nogometnog zdanja, bio izvan sebe, u transu. Ponašao se poput razigranog dječaka, on u biti takav i jest kad igra nogomet. Takav je i kad se veseli. Znate, svi smo mi ponekad djeca...

Nevjerojatno kako Luka Modrić s 36 na leđima igra u vrhunskom klubu, na vrhunskoj razini. Luka je i dalje, u to nema sumnje, jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Jučer smo razgovarali s njegovim osobnim trenerom, doc. dr. sc. Vlatkom Vučetićem, voditeljem sportsko-dijagnostičkog centra, te savjetnikom dekana na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Vlatko Vučetić surađuje s Lukom Modrićem sad već skoro sedam godina. Svakodnevno su u komunikaciji i jako dobro poznaje Luku. U čemu je, dakle, tajna njegove dobre igre u poodmaklim nogometnim godinama?

"Luka je poput kakvog razigranog djeteta kad je na terenu, jako puno radi na prevenciji ozljeda, svakodnevno, 350 dana u godini praktički, sve što mu kažem, savjetujem, što zacrtamo. Posvećen je jako treninzima i sebi", kazat će Vlatko Vučetić.

"Modrić će igrati onoliko koliko će uživati u nogometu, dokle će se igrati nogometa, a to će sve moći dok će se fizički dobro osjećati. Kad se ti mučiš fizički, onda se mučiš završiti utakmicu i nije to više uživanje u igri, nego muka", dodao je osobni trener Luke Modrića.

Modrić redovito, priča nam Vučetić dalje, dolazi ranije na trening barem pola sata i tih pola sata odrađuje s elastičnim rekvizitima, s gumama. "To su neke moje specijalke", rekao je Vučetić.

"Kad je Luka fizički spreman, on može dirigirati tim orkestrom koji se zove Real Madrid. Ima sposobnost predviđanja gdje je svih 20 igrača na terenu, ili 21, onda on može orkestrirati, diktirati tempo igre, doslovce kao dirigent. Kako dirigent malo pomakne štapić i malo usmjeri u glazbi, tako Luka distribuira loptu, pomiče linije itd. Zašto? Jer je fizički spreman, maksimalno se dobro osjeća i uvijek može biti na bilo kojem dijelu terena. Znači, kondicija, jako mali broj ozljeda u ovih posljednjih nekih šest godina. Jer, češće ćeš biti u trenažnom procesu ako si manje ozlijeđen, nego suprotno. Dakle, glavna i osnovna komponenta kondicijskog trenera je sačuvati igrača od ozljede i što prije ga oporaviš. To je moj forte. I da bude brz na dva metra. Luka sve vidi u igri, ja mu tu pomognem, plus trening u Realu, pa on bude fizički spreman u potpunosti za nadmudrivanje. Jer, onda Luka uživa u nogometu."

