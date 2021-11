Tko će biti novi trener splitskog Hajduka? Glavno je pitanje svih simpatizera Bijelih, kao i u hrvatskim sportskim publikacijama i rubrikama.

Spominje se nekoliko imena

Hajduk je jučer ujutro smijenio Šveđanina Jensa Gustafssona s mjesta trenera prve momčadi i objavio da će do kraja tjedna imenovati novog trenera.

Već tjednima se spekulira o imenima bivšeg trenera Gorice i Ludogoreca Valdasa Dambrauskasa, koji je sa sportskim direktorom Hajduka Mindaugasom Nikoličiusom radio u Gorici. Spominjao se bivši izbornik Makedonije Igor Angelovski a u priči je oduvijek i Matjaž Kek.

U medijskim kombinacijama je i omiljeni HNL trener, spasitelj Samir Toplak. Nazvali smo Toplaka kako bi nam prokomentirao spominjanje svog imena među onim koji bi mogli preuzeti klupu Hajduka:

'Najviše podrške imam ljudi iz naroda. To me jako veseli'

"Komentiram to na način da najviše podrške imam nekih navijačkih krugova, normalnog puka, znači ljudi iz naroda. E vidite, upravo to me najviše čini ponosnim. Veselim. Znači da su normalni ljudi prepoznali moj rad, entuzijazam. Puno poruka i poziva sam dobio iz Dalmacije, iz Splita, čak i čitave Hrvatske. Od ljudi koji su hajdukovci. Oni žele da budem trener Hajduka. To me jako veseli", kazao nam je u uvodu Samir Toplak i nastavio:

"To ne ovisi o meni. Netko mi mora dati priliku. Iz kluba me za sad nitko nije zvao".

'Imam viziju'

Znači li to da biste prihvatili posao prvog trenera Hajduka?

"Naravno da bi. Imam viziju u glavi koliko tu ima još mjesta za napredak. Sigurno bi došlo do pomaka".

Koliki je u biti domet Bijelih? Imena u momčadi su respektabilna, rezultati ne baš dobri...

"Ovo je ipak, po meni, igrački najjači Hajduk u posljednje vrijeme. Oni se moraju do kraja ove sezone boriti za sam vrh. Znači, moraju... Ništa još nije izgubljeno, samo je 6 bodova razlike. Sa kvalitetom koju imaju, sa nekim određenim korekcijama sposobni su budu konkurentni do kraja".

Kako bi vam bilo raditi u Splitu? To je malo, da budemo pristojni, zeznuta sredina za biti prvi trener Hajduka.

"Uvijek je čaša polupuna ili je poluprazna. Ako gledamo da je zeznuta sredina, onda bolje da ne idem dolje. Ali, ako gledamo da moja energija se može spojiti s energijom naroda i navijača koja je dolje, a moja energija je enormna, onda gledam pozitivno i gledam da ćemo jedni druge nositi s tom energijom i da će biti bolje. Tako da gledam na to pozitivno. Gledam pozitivno na taj zanos".

'Znam svoje ideje sprovesti u djelo'

Imate li viziju boljeg Hajduka?

"Imam viziju sebe kao trenera, imam viziju što bi trebalo napraviti u momčadi. Sigurno i definitivno imam ideju. Ja sam trener koji ima ideju i koji zna tu ideju sprovesti u djelo. E sad, moram doći do nečega da bi tu ideju i pokazao".