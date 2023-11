Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, danas trener, brončani as s Mundijala u Francuskoj 1998. Kruno Jurčić, gostovao je u studiju Net.hr u kojem nam je u potpunosti ovorio dušu i iskreno, u sat i 15 minuta razgovora, odgovarao na sva pitanja - bez ustezanja, straha i zadrške. Od toga zašto ga pet godina nije bilo u medijima, što ga je zasmetalo i zašto je odlučio ponovno biti u medijima, pa do svog perioda u Dinamu kad je stekao etiketu Mamićevog čovjeka koja ga i danas prati i koja mu je postala i svojevrsni uteg...

Kruno je svašta doživio u karijeri u trenerskom poslu, a sad je govorio o svemu. Posebno je bio, kako nam je to sam ispričao, na vjetrometini zbog svih negativnosti koje su tada okruživale klub zbog vladavine Zdravka Mamića u njemu.

Jako su mu zasmetale neke stvari pritom, posebno izloženost medijskim napadima i linču na sebe, kako nam je to opisao. Zasmetalo ga je sve, bio je to jedan težak period za njega, iako se jako ponosi na svoja tri mandata na klupi Dinama kao trener. Zbog svega što je odradio, što je postigao kao trener kluba u kojem je igrao u juniorima i seniorima. Otkrio nam je u potpunosti svoj odnos sa Zdravkom Mamićem.

"Za mene je izvanredno bilo biti trener Dinama, stekao sam nekakvi CV i kasnije mi je to pomoglo da napravim svoju trenersku karijeru. Ja ne zaboravljam ljude koji su mi pomogli i hranili me. Normalno i dan danas mi je uteg to što sam Mamićev čovjek jer me povezuju s njim, ali mene ne zanima što javnost ili netko misli o meni, zamjera li mi to ili ne. Što bi ja sad trebao, govoriti da nikad nisam radio s njim, da to govorim, a to nije istina... Neki treneri su to izjavljivali, sad govore da nemaju nikakve veze sa Zdravkom. Pa, ja sam živio s njim i ponosan sam na taj period jer sam bio dio te uspješne povijesti kluba, najuspješnije. Ne odričem se ljudi koji su mi pomogli i dali mi kruh, sigurno ne zbog poena, ne dolazi u obzir, iako imam velikih problema. Pa ja praktički ne mogu biti trener Dinama zato što sam bio Mamićev čovjek. To su činjenice, nemam što lagati... A 90% ljudi koji sad vladaju hrvatskim nogometom upoznao sam u kancelariji Zdravka Mamića".

Svašta nam je rekao, o mnoštvu toga nam je pričao Kruno Jurčić, veliki emotivac i nogometni trener koji je totalni fanatik u svom poslu, sjajan tip s kojim čovjek može pričati o svemu satima... Po prvi put otkrit ćete neke stvari o njemu i upoznat ga na način na koji ga još niste znali. Vidjet ćete i drugu stranu. Čut ćete i njegovu priču.