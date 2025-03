Šok u susjedstvu: Nekadašnji vratar reprezentacije Srbije pronađen mrtav

Šokantne vijesti odjeknule su u susjedstvu. Prema pisanju srpskih medija dugogodišnji vratar Partizana i reprezentacije Srbije, Radiša Ilić, pronađen je mrtav.

Ilić je za reprezentaciju Srbije upisao samo jedan nastup, a u Partizanu je branio u dva navrata, od 1998. do 2003. godine, a onda opet od 2010. do 2013. godine. Nakon završetka nogometne karijere odlučio je raditi kao trener vratara u Partizanu. Tu je funkciju obnašao sve do 2016. godine.

