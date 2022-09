Poznati hrvatski nogometni trener, bivši nogometaš i reprezentativac Nikola Jurčević, gostovao je danas u studiju Net.hr-a. Teme su bile brojne, naravno nogometne. Uspješan nastup Hrvatske u Ligi nacija, što je bilo dobro, a što ne.

Karijera i povezanost sa Slavenom Bilićem

Osvrnuli smo se malo, između ostalog, i na njegovu karijeru uz Slavena Bilića na klupi reprezentacije Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama. Govorio je i o posljednjem periodu u Dinamu, kad je kao trener vodio prvu momčad samo tri mjeseca. Zagrebao je ispod površine i opisao ne baš idealnu situaciju u kojoj se našao...

Ispričao nam je Nikola iskreno i o nekim događajima, odnosno kakav je odnos imao sa Slavenom Bilićem i stručnim stožerom i kako su zajednički, efikasno i mirno riješili potencijalno narušavanje atmosfere 2008. na EP-u. Otkrio nam je ovog puta najbliže do sad (nekoliko puta smo ga priupitkivali o toj tematici, ali nikad, pa i sad, nije otkrio imena), kako se radi o dvije zvijezde svima poznate.

'Ne volim govoriti o imenima kad se radi o reprezentaciji'

"Nije sad to bila neka velika tako stvar i mistifikacija. Ne volim govoriti o imenima kad se radi o reprezentaciji, osim kad pričam nešto pozitivno i duhovito. Reći ću ovako - bio je to dobar potez i od nas i dokaz određene polako zrelosti kao trenera, u prvom redu Slavena pa i nas asistenata, s kojima je imao sjajan odnos. Na velikim natjecanjima je ogroman stres, to je jedna vrsta transa, posebnog stanja. Vrlo emotivno uzbuđena stanja. I onda kod nekih igrača koji se žarko žele dokazati dolazi do erupcije tih emocija".

Nikola Jurčević i društvo pronašli su način kako će riješiti situaciju...

"Došlo je do malog problemčića. Nismo igrali sjajno protiv Austrije, ali pobjeda na otvaranju je nevjerojatna. Ona ti diže sve, prva utakmica je najbitnija. Imamo mi drugi dan trening i mi vidimo dvojicu igrača, reprezentativaca koji su, grubo bi ispalo kad bi rekao u stanju nekog polubojkota, ali se vidi to u govoru tijela, u reakciji, mimici da se vidi da su u nekom protestu."

Bili su u nedoumici...

'Uspjeli smo ih izbalansirati'

"U prvom momentu i kod nas onako napaljene i pod dojmom pobjede nad Austrijom dolazi do ljutnje. Skoro je otišlo na to. u smjeru razmišljanja i stava 'zašto bi sada nama netko kvario atmosferu, ako ne želite biti dio ekipe', bili smo blizu drastičnog koraka. Na kraju smo, što se pokazalo jako inteligentno, ne predugačkom i preneugodnom komunikacijom malo te igrače izbalansirali i vratili ih na kolosjek. I taj dan je bio prebrisan. Bilo bi vrlo neugodno i za nas i za te igrače da je sad došlo do nekih drastičnih poteza, varijanti. Nije bilo takvih puno prilika u reprezentaciji, takvo što ipak ostavlja mrlju svima. Uz to, bili smo mlađi i bliži generacijski igračima. Nitko od nas nije bilo veliko zlopamtilo. Ta situacija kako je tinjala brzo se i ugasila. Poznati su dečki dosta. Ono što je zanimljivo, dečki su veliki profesionalci. Davno je to bilo, nastupila je zastara", u šaljivom nam je tonu rekao Jura.

Naravno, prisjetili smo se, ali ovog puta u pozitivnom kontekstu, one crne noći za hrvatski nogomet na Prateru protiv Turske. Duhovi su pobjedom nad Austrijom 3-1 na Prateru u nedjelju, ali najviše zbog plasmana na Final Four Lige nacija ostvarenom upravo na tom bečkom kultnom stadionu.

Pitali smo popularnog Juru i je li došlo "vrime" da se Slaven Bilić vrati u Hajduk, iako je Slaven rekao kako nije? I baš kao što to biva u nogometu, samo nekoliko sati nakon došlo je do "preokreta". Mediji su objavili da je Bilićev novi klub engleski drugoligaš Watford, ali dobro... Odgovorio nam je na pitanje i da li mu je žao što nije 1998. bio u rosteru za SP u Francuskoj i zamjera li išta tadašnjem izborniku Miroslavu Ćiri Blaževiću.

"Žao mi je, ali puno stvari koje mi se dogode mogu reći nešto da mi je žao, ali sam shvatio realnost da nemaš neke velike koristi od kukanja. Normalno da mi je žao, bio sam dio te reprezentacije 6 godina. S druge strane, imao sam već nekih problema s ozljedom isto tako, operacija gležnja relativno ne puno prije toga, tako da... Žao mi je ali više ne na način da bi se previše opterećivao time. Bilo pa prošlo, što da radim, ne mogu to više vratiti. Davno je to bilo", kazao nam je Jura i na naše pitanje je li tada bio ljut što nije bio u rosteru?

'Turska je specifična, ispratili su nas kao pobjednike'

"Pa dobro bio sam ljut, normalno da sam bio ljut u smislu zvalo me sigurno 5-6 najjačih i najvažnijih igrača koji su bili za mene i bili moji prijatelji, htjeli su i urigirati kod Ćire ali to me nije zanimalo."

Priča Slavena Bilića i Nikole Jurčevića je posebna.

"Turska je sama po sebi dosta specifična, temperamentna zemlja, iako su nas tamo pobjednički ispratili i doživjeli na kraju svega. Pomalo kaotična i dosta se teško na takve stvari aklimatizirati. Premiership je cream dela cream, nogometna NBA liga. Dinamo je u principu realno najteži klub za voditi. Tu imaš na leđima sto kila tereta, tu se radi s emocijom, bilo hrvatska reprezentacija koja je svetinja bilo Dinamo koji je klub mog djetinjstva, grada, ulice i svega. Kao da osjećaš odgovornost prema prvom susjedu, rođaku i prema prijatelju. To je sasvim neka druga varijanta u smislu stresa. Isto to vrijedi i za Slavena Bilića s Hajdukom".

