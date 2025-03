Što nedostaje Rijeci u utrci za naslov? 'To je evidentno i na neki način već viđeno'

Nogometaši Rijeke izgubili su vodeće mjesto u poretku SuperSport HNL-a u subotu nakon što je Slaven Belupo kreirao preokret u Koprivnici u 27. kolu i pobijedio 2-1. Rijeka je povela u 17. minuti, a prvi pogodak na ogledu u Koprivnici postigao je Toni Fruk. Preokret je uslijedio u nastavku. Nekadašnji igrač Rijeke, a sada prvi strijelac Slaven Belupa Alen Grgić, u 64. minuti je odlično glavom pogodio za 1-1, dok je u 76. Ivan Dolček pogodio za 2-1 domaćina i veliku pobjedu. Bivši igrač Rijeke, Hajduka i Dinama, danas trener juniora Orijenta Saša Peršon, prokomentirao je utakmicu.

Mario Kovačević radi dobar posao na klupi Slaven Belupa, ali što je nedostajalo Rijeci da zadrži bodove u Koprivnici?

"Nekako mi se čini da je to već sve na neki način već viđeno i da Rijeci nedostaje iskustva. Rijeka se muči u tim tzv. manjim utakmicama za razliku utakmica protiv Dinama i Hajduka u kojima su odlični. Protiv uvjetno rečeno slabijih suparnika Rijeka zna zakazati. Nije to ni prvi ni zadnji put. Slaven Belupo je jedna momčad koja je skrenula pažnju na sebe ovo prvenstvo. Istina, Rijeka je u prvih 15-20 minuta, ajde pola sata, izgledala odlično. Imali su Riječani sve u svojim rukama, bilo je to najboljih pola sata Rijeke u čitavom prvenstvu, a nakon toga gola su se jednostavno povukli. Tu se Slaven Belupo jednostavno oslobodio, došao do daha i praktički počeo igrati. U drugom poluvremenu su Koprivničani iz minute u minutu bili sve bolji i bolji i ne možemo reći da je nezaslužena pobjeda. Rijeka, nije zaslužila izgubiti ako gledamo sve što se dogodilo u utakmici, ali na kraju je ostala bez ičega i ovo prvenstvo uvela u neizvjesnu završnicu. Trka za naslov je otvorena".

Saša Peršon je kazao kako Rijeci nedostaje iskustva, što to točno znači?

"To znači da Rijeka nema iskustvo osvajanja naslova prvaka i dobivanja tzv. manjih susreta, a svi znamo da se prvenstvo dobija u tzv. manjim susretima. Da, nedostaje Rijeci još malo iskustva, evidentno da im nedostaje, što se tiče borbe za naslov. Rijeka osvaja naslov svakih, ajmo reći 10 godina, nije to baš tako jednostavno i onda dođete u situaciju kad imate sve otvoreno. Dinamo, recimo, zna kako osvajati naslove, naosvajali su se Zagrepčani titula koliko hoćeš, ali vidimo da u ovoj sezoni šepaju. I u prošloj sezoni su zaostajali 7 bodova da bi se na kraju prošetali kroz prvenstvo i napravili razliku 7-8 bodova u odnosu na Rijeku i Hajduk".

Stanuje li na Rujevici ipak pritisak zbog mogućnosti da Rijeka osvoji naslov?

"Koliko god Rijeka ne želi razmišljati o tome prvom mjestu, pritisak je sigurno prisutan. Teško je ne razmišljati o naslovu prvaka kad ti se konkurenti nude i kad imaš prednost, ali do kraja je još puno, 9 kola, 27 bodova, vidjet ćemo kako će završiti. U svakom slučaju prvenstvo je zanimljivo i borba će se voditi do samog kraja", zaključio je Saša Peršon.

