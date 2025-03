Riječani love pobjedu za 'bijeg' od Hajduka na teškom gostovanju kod hit-momčadi HNL-a

Rijeka, vodeća momčad HNL-a u subotu gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa i traži pobjedu za ostanak na vrhu tablice. Uoči ove utakmice riječani su prvi s 50 bodova, drugoplasirani Hajduk ima dva boda manje, a treći Dinamo 45.

Slaven Belupo: Sušak; Kovačić, Božić, Bosec, Lučić; Ćubelić, Crepulja - Liber, Grgić, Šuto; Nestorovski

Rijeka: Zlomislić; Radeljić, Majstorović, Devetak, Menalo; Selahi, Petrovič; Janković, Fruk, Djouahra; Čop

Čeka se početak utakmice

Najava:

Rijeka u subotu stiže u Koprivnicu na noge ove sezone fantastičnom Slaven Belupu, a utakmicu je sa od strane domaćina najavio trener MarioKovačević:

"Igramo protiv momčadi koja dolazi kao trenutno prva na tablici, sasvim zasluženo i o Rijeci i njihovom treneru imam samo riječi hvale. Zasluženo su prvi, ekipa je to koja je primila najmanje golova i ekipa koja ima odlične pojedince. Znamo da nas čeka teška utakmica. To ne znači da postoji nekakav strah, to govorim samo zato jer ih jako poštujem. Mogu samo čestitati kolegi Đaloviću, mislim da iz njih izvlači maksimum."

Trener rijeka Radomir Đalović rekao je sljedeće:

"Imali smo dva tjedna bez službene utakmice, izostalo je dosta igrača koji su bili s reprezentacijom što nam je napravilo male probleme budući da nismo mogli trenirati svi zajedno. S druge strane značajna je stvar što imamo toliko reprezentativaca. Slaven Belupo nam je najbitnija utakmica, momčad je to koja ima dobre pojedince i izvrsnog trenera. Pokazali su veliku kvalitetu, ali mi ćemo ići dati sve od sebe kako bismo zadržali prvo mjesto. To znači da u ovoj i u svakoj idućoj utakmici moramo ići na pobjedu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti", rekao je trener Rijeke, Radomir Đalović koji je pun hvale za subotnjeg suparnika, momčad koja po mnogima igra najbolji nogomet u ligi."

