Gvardiol objavio poruke koje mu šalju suigrači: Perišić i Kramarić posebno oduševili

Joško Gvardiol zadobio je prijelom tibije desne noge te će zbog ozljede biti van terena nekoliko mjeseci.

Pred hrvatskim je reprezentativcem operacija te period mirovanja nakon teške ozljede na utakmici njegovog Manchester Cityja i Chelseaja u nedjelju.

Jedan od najboljih stopera na svijetu i važna karika izbornika Zlatka Dalića sada je pod upitnikom za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a njegovi suigrači iz reprezentacije i kluba poslali su mu poruke podrške koje je sam Joško objavio u storyju na svom Instagramu. Možete ga vidjeti OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Želim ti brz oporavak, mašino! Najbolji igrač na svijetu!", napisao je Andrej Kramarić.

"Vidimo se za koji misec, mašino", napisao je Ivan Perišić koji itekako dobro zna što znači teška ozljeda i oporavak od nje.

"Vratit ćeš se jači, brate!", napisao je Gianluigi Donnarumma, golman Man Cityja.

Gvardiol je odmah nakon što se ozlijedio na Etihadu poslao snažnu poruku navijačima.

"Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. 'Cityzenima' zahvaljujem na beskrajnoj podršci. Volim vas i svaki dan ću se boriti da se vratim jači, kao pravi Cityjev ratnik Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se dići, bolji nego ikad. Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za moje ljude. Za Hrvatsku", napisao je Gvardiol.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?