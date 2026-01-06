Liječnik Vatrenih za RTL Danas otkrio kakav je plan za Gvardiola i hoće li igrati na SP-u

Pred Joškom Gvardiolom je operacija te period mirovanja nakon teške ozljede na utakmici Manchester Cityja i Chelsea u nedjelju. Jedan od najboljih stopera na svijetu i važna karika izbornika Zlatka Dalića sada je pod upitnikom za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Hoće li na njega moći računati? Za RTL Sport govorio je liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije.

Nakon ovog bolnog prizora na Etihadu u nedjelju - snažnu poruku navijačima Manchester Cityja poslao je teško ozlijeđeni Joško Gvardiol.

"Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. 'Cityzenima' zahvaljujem na beskrajnoj podršci. Volim vas i svaki dan ću se boriti da se vratim jači, kao pravi Cityjev ratnik Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek! Ponovno ću se dići, bolji nego ikad. Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za moje ljude. Za Hrvatsku", napisao je Gvardiol.

Ključno pitanje s kojim se hrvatska jutros probudila - je li Joško Gvardiol izgubljen za nadolazeći Mundijal?

"Ja se nadam da nije. Ja sam mišljenja i mi u zdravstvenoj službi HNS-a da ima nade za Svjetsko prvenstvo i tako ćemo se postaviti", rekao je Tomislav Vlahović, liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije.

Bio je to novi, veliki udarac za već ranjeni Manchester City pa je Pep Guardiola poslije nesretnog niza bio kratak i jasan - dugo ga neće biti.

Nakon još jedne ozljede Matea Kovačića, sada još jedna boljka i za Zlatka Dalića 5 mjeseci uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Fraktura tibije

"Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim momčadima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu", rekao je Zlatko Dalić.

Nakon što su ustanovili da je u pitanju fraktura tibije desne noge, odnosno nosive kosti potkoljenice, pred njim je operacija do kraja tjedna.

"Plan je nakon operativnog zahvata početi s rehabilitacijom nakon tog ide postepeno opterećenje, ovisno o tome kakav je zahvat i što će napraviti nakon zahvata i onda je plan opterećivati treninge, to je period 3, 4, 5 mjeseci ovisno o tome kako će se odvijati situacija", pojasnio je Vlahović.

Situacija koja bi mogla mijenjati tijek u reprezentaciji - opcije na lijevom beku su i Josip Stanišić, Borna Sosa te Domagoj Bradarić.

Koliko će jednom od najboljih defenzivaca na svijetu trebati za povratak u pravu natjecateljsku formu, više će se znati nakon operacije, a svemu što slijedi veliku ulogu imat će njegova mentalna snaga.

