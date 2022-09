Duhovi s Pratera, zlodusi, su otjerani. Hrvatska nogometna reprezentacijom pobjedom je sinoć nad Austrijom 3-1 i plasmanom na Final Four Lige nacija izvršila svojevrsni obred egzorcizma.

Poraz od Turske na Prateru nas je progonio

Prije 14 godina, na EP-u 2008., upravo je Prater bio nesretan za tada izabranike Slavena Bilića, Nikole Jurčevića i društvo. Progonio nas je poput kakvog demona sve onaj šokantni poraz i ispadanje od Turske u četvrtfinalu turnira, nakon drame udaraca s bijele točke. Pri spomen na stadion Ernst Happel u Beču odmah nam je na pamet padala ta crna noć za hrvatski nogomet i družinu koja je mogla daleko na turniru...

Tadašnji krvnik Hrvatske bio je napadač Semih Sentürk koji je zabio samo minutu nakon Ivana Klasnića koji je bio strijelac za 1:0 u 119. minuti, odveo Turke do penala u kojima su oni slavili protiv još uvijek šokiranih Hrvata.

Ovog puta, hrvatski nogometaši, među kojima i neki koji su te noći igrali u Beču poput kapetana Luke Modrića i Vedrana Ćorluke koji je sad član Dalićevog stručnog stožera, s Pratera su otišli trijumfalno, u važnoj utakmici, ostvarivši povijesni rezultat za hrvatski nogomet u ovom natjecanju.

"Koliko god se to bilo činilo u početku da je nebitno, mislim da je ovo natjecanje i sve što se dogodilo protiv Austrije na Prateru strahovito bitno zbog svega. Ipak se radi o nogometnoj reprezentaciji Hrvatske, o nečem što je sveto. Ne radi se tu samo o pobjedi, svaki potez, svaki dribling, svaka greška, plač, muka, veselje, sve je to vezano uz reprezentaciju i veliki broj ljudi, navijača u Hrvatskoj, živi i osjeća s tom reprezentacijom. Ostaju traume, ali ostaju u veselja. To je jedan put i mit koji moramo poštivati. Moramo svi biti svjesni da je Hrvatska od jednog natjecanja koje smo svi smatrali u početku nebitno, svi smo ga doživjeli da je ipak jako bitno. I to tako mora biti", kazao nam je u uvodu razgovora Igor Pamić i dodao:

'Hrvatska može svakom nauditi u nogometu'

"Hrvatska izgleda dobro. Mi nismo savršeni međutim mi smo fantastični i Hrvatska definitivno može svakom nauditi. Imamo mi i svojih problema, ne možemo reći da je sad baš sve perfekcija. Ima Hrvatska svojih problema, ali imamo i rezultat. Hrvatska ima nešto što malo reprezentacija ima. Hrvatska može utakmicu u kojoj nitko ne bi rekao da ćemo dobiti, ona ju dobije. To je strahovito bitno".

Hrvatska je u kontinuitetu dobivanja utakmica protiv jakih, TOP reprezentacija, ali Igor Pamić nam naglašava i spušta loptu na zemlju, onako kako je to činio i kao igrač Istre, Pazinke, Dinama, Osijeka, Sochauxa, Hanse, Grazera i hrvatske nogometne reprezentacije...

"Prerano je govoriti koliko Hrvatska može u Kataru. Hajmo malo smiriti tenzije, odnosno euforiju. Hrvatska igra fenomenalno, ali imamo svojih problema i izbornik Zlatko Dalić ih mora vidjeti itd. Ova reprezentacija ima sve, to stoji, ali Mundijal je ipak nešto drugo. Ovo je perfekcija, ovo je veselje, ovo je čar što hrvatska reprezentacija nama priređuje, međutim tamo će biti sasvim jedna druga priča. Ima dosta do SP-a, ali i nema kad pogledaš. Ono što sam napomenuo, imamo momčad koja zna pobijediti i to je možda najbitnije", objašnjava nam Igor Pamić.

O problemima nije htio, ali njima sad nema ni mjesta u ovoj priči o uspjehu...

"Ne daj Bože, ma ne daj Bože... Sigurno i izbornik Zlatko Dalić i stručni stožer znaju sve svoje probleme, nije to sve idealno, međutim izgleda jako dobro. Ono što meni veseli i u čemu sam ja uživao je bilo drugo poluvrijeme protiv Danske. Na Mundijalu se, ruku na srce, takve utakmice neće događati. To neće biti Liga nacija. Zato bi ja bio oprezan. Hrvatska može dobiti svakog, imamo stručno stožer na nivou, izbornika koji zna definitivno s tom momčadi, to je neupitno. Navijači znamo da su uvijek sjajni. Hrvatska ima sve, međutim dva mjeseca prije SP-a da taj turnir nije Liga nacija."

'Dobili smo širinu'

Hrvatska je ovom Ligom nacija dobila puno...

"Dobitak je reprezentacija u kompletu, a posebno širina momčadi. Hrvatska je u jednom trenutku bila tamo gdje nismo htjeli doći, međutim reprezentacija je ipak dosta šarala. I sad pazite ovo, u tom šaranju, rotiranju igrača, davanju šanse izbornika igračima koji su u drugom planu, hrvatska nogometna reprezentacija pobjeđuje i igrat će Final Four Lige nacija. Zlatko Dalić puno šansi daje igračima s klupe, isprobava s njima, rotira i traži... Izbornik radi fantastičan posao, kao i dečki. Koji je dobitak? Nismo mi ništa posebno dobili, svi mi znamo što ova reprezentacija ima. Hrvatska je na vrhu, ali Liga nacija je sve samo ne vrh. Vrh dolazi za dva mjeseca. Može Hrvatska na sam vrh, ali ja se nikad ne bih razočarao dok ovako dečki igraju, dok na ovakav način prezentiraju državu, našu Hrvatsku, ovo je fantatično, ma ne bih se razočarao da Vatreni ne pobijede niti u jednoj na Mundijalu", zaključio je Igor Pamić.