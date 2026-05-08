DAI, DAI /

Vraća se Kraljica SP-a: Shakira predstavila službenu pjesmu nadolazećeg Mundijala

Vraća se Kraljica SP-a: Shakira predstavila službenu pjesmu nadolazećeg Mundijala
Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP/Profimedia

Kolumbijka je na društvenim mrežama objavila isječak nove pjesme u videu s kultne Maracane u Rio de Janeiru

8.5.2026.
6:53
HinaSportski.net
Kolumbijska pop zvijezda Shakira predstavila je službenu pjesmu skorašnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva, "Dai, Dai".

Kolumbijka je na društvenim mrežama objavila isječak nove pjesme u videu s kultne Maracane u Rio de Janeiru. U pjesmi sudjeluje i nigerijski pjevač Burna Boy, a službeno će biti objavljena 14. svibnja.

Na snimci se pjevačica pojavljuje uz skupinu plesača odjevenih u boje nekoliko nacionalnih reprezentacija koje sudjeluju na turniru, koji će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video također, sadrži službene lopte utakmica sa Svjetskih prvenstava 2006., 2010. i 2014., očito referirajući se na turnire na kojima je Shakira imala istaknutu glazbenu ulogu.

Latino pop zvijezda je izvela službenu pjesmu i za Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi - Waka Waka (This Time for Africa). Izvela je svoje hitove Hips Don't Lie i La La La tijekom ceremonija na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i turniru 2014. u Brazilu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
