Čabraja o provokativnoj izjavi novog Hajdukovog direktora: 'Nemojmo podcjenjivati SHNL'

Silvijo Čabraja, poznati nogometni trener, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje se, između ostalog, dotaknuo i kvalitete domaćeg prvenstva. Posebno je zanimljiv bio njegov osvrt na nedavnu i poprilično glasnu izjavu novog sportskog direktora Hajduka, Roberta Grafa, koji je usporedio intenzitet hrvatske lige s drugom poljskom ligom. Čabraja je ponudio detaljan i argumentiran odgovor, stajući u obranu hrvatskog nogometa.

Novi sportski direktor Hajduka je rekao da je intenzitet u HNL-u na razini druge poljske lige, a da je intenzitet u prvoj poljskoj ligi nemjerljivo veći u odnosu na naš elitni nogomet. Kako to komentirate? Dosta je to odjeknulo u hrvatskim medijima.

Nemojmo podcjenjivati hrvatsku ligu, 90 posto reprezentativaca je krenulo odavde. Silvijo Čabraja u Maksanovom korneru o izjavi Roberta Grafa.

Nedostaju nam puni stadioni

Čabraja je priznao kako ne prati poljsku ligu, ali je problem intenziteta smjestio u širi kontekst, povezujući ga s atmosferom na stadionima i brojem gledatelja.

"A kako komentiram... Ne znam poljsku ligu, iskreno rečeno, ne znam. Ni jedno ni drugo, ne znam ni broj navijača. Ja vjerujem da bi se i ovdje intenzitet Hrvatske lige popravio i pojačao kada ne bi došlo 230 ili 500 ljudi na utakmicu. Kad bi to bili stadioni, pet, šest, deset tisuća ljudi, kad bi bili ispunjeni, pa kad igrač odigra, pa se čitave tribine dignu, pa plješću, pa skandiraju njegovo ime... Kad bi to bilo puno, kad bi stadioni bili bolji, mislim da bi intenzitet i dojam utakmice dali puno, puno drugačiju sliku. Kad dođete na utakmicu i možete prebrojati sve gledatelje na utakmici, mislim da tu pada određeni naboj igrača i svega. Nemojmo podcjenjivati hrvatsku ligu, 90 posto reprezentativaca je krenulo odavde", kazao nam je Silvijo Čabraja.

SHNL tvornica talenata

Iskusni trener je potom naglasio kako se kvaliteta SHNL-a ne smije podcjenjivati, podsjetivši na neoborivu činjenicu - da je upravo domaća liga iznjedrila okosnicu hrvatske reprezentacije.

"Ali, da bi mogli dignuti intenzitet, mislim da da. Mislim da je nogomet evoluirao, da se nogomet izrazito brzo igra, da su to kretanja maksimalna. Mislim da bi se moglo poraditi, ali opet, vratit ću se. Devedeset posto igrača iz hrvatske reprezentacije je krenulo u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Otišli su van, napravili su dobre karijere. Nemojmo podcjenjivati hrvatsku ligu. Ima kvalitetnih igrača, ima kvalitetnih klubova, ima izrazito kvalitetnih utakmica koje su odigrane. Naravno da ima i utakmica gdje, što se kaže, bolje da sam odspavao nego što sam gledao, ali takve se utakmice dešavaju", zaključio je Čabraja svoj opširan odgovor.

Čabrajin komentar nudi drugačiju perspektivu na često kritiziranu domaću ligu. Iako priznaje da postoji prostor za napredak, pogotovo u infrastrukturi i posjećenosti, snažno brani vrijednost HNL-a kao poligona za razvoj vrhunskih igrača koji kasnije ostvaruju zavidne međunarodne karijere i čine kostur jedne od najboljih svjetskih reprezentacija. Njegove riječi su jasan poziv da se, unatoč svim nedostacima, ne zaboravi kvaliteta koja u hrvatskom nogometu neosporno postoji.