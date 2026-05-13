REKLI SVOJE /

Stigao odgovor Hajduka nakon ružnih scena iz Osijeka: Spominjao se Marko Livaja
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Livaja je bio i u središtu incidenta tijekom treninga hrvatske reprezentacije na Rujevici u lipnju 2023. godine

13.5.2026.
23:01
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Uoči finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa na Opus Areni u Osijeku navijači Dinama i Rijeke zajedno su skandirali uvredljive stihove upućene kapetanu Hajduka Marku Livaji. Tijekom pjesme Freed From Desire s tribina se ponovno čulo: “Umri Livaja”.

Nedugo nakon što je Dinamo osvojio Kup, Hajduk je odgovorio objavom na službenim društvenim mrežama. Uz Livajinu fotografiju stajala je poruka:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nekima izvor frustracije, nama idol generacije. Pozdrav iz Dalmacije!”

Riječ je o animozitetu koji traje godinama. Armada je i ranije po Rijeci lijepila naljepnice s istim porukama, a sporni stihovi čuli su se i na gostovanjima, uključujući ono u Ljubljani.

Podsjetimo, Livaja je bio i u središtu incidenta tijekom treninga hrvatske reprezentacije na Rujevici u lipnju 2023. godine, kada je zbog vrijeđanja s tribina došlo do verbalnog sukoba i prekida treninga.

