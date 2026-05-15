Švedski 'Kum' stigao na Voyo: Tko je bio Jan Stenbeck, mogul koji je promijenio lice medija?

Serija prati život Jana Stenbecka, jednog od najkontroverznijih i najutjecajnijih poduzetnika u skandinavskoj povijesti, vizionara čiji su radikalni potezi zauvijek promijenili telekomunikacijsku i medijsku scenu, ali ga i odveli u osobnu propast.

Neželjeni nasljednik koji je srušio monopole

Jan Stenbeck (Jakob Oftebro) nije trebao voditi obiteljsko carstvo. Sredinom sedamdesetih, s 35 godina, živio je svoj američki san u New Yorku, radeći za Morgan Stanley i uživajući u vezi s američkom bogatašicom. No, dvostruka obiteljska tragedija, iznenadna smrt oca i starijeg brata, prisilila ga je da se vrati u Švedsku i preuzme Kinnevik, tradicionalni konglomerat. Umjesto da slijedi utabane staze, Stenbeck je, kako kaže redatelj Goran Kapetanović, 'cijeli dvorac obojio u ružičasto'. Okrenuo je tvrtku naglavce, usmjerivši je s proizvodnje celuloze i čelika prema tada neistraženim vodama medija i telekomunikacija. Njegova vizija rezultirala je rušenjem državnog telekomunikacijskog monopola i pokretanjem TV3, prvog komercijalnog TV kanala u Skandinaviji, čime je zauvijek izmijenio medijski krajolik.

Cijena uspjeha

Iako je uspio postati vizionar koji je promijenio naciju, cijena je bila astronomska. Njegova nemilosrdna ambicija ostavila ga je usamljenim, a obiteljski odnosi bili su trajno narušeni. Prema riječima kreativnog tima, bio je toliko usredotočen na posao da je ostao slijep za potrebe vlastite obitelji. Sanjao je o priznanju i ljubavi domovine za svoj doprinos, ali taj osjećaj često nije bio uzvraćen. Kasnije u životu, ovisnost o hrani i alkoholu dovela ga je do samouništenja. Preminuo je od srčanog udara 2002. godine, u dobi od samo 59 godina, ostavljajući iza sebe poslovno carstvo i nasljeđe isprepleteno genijalnošću i tragedijom.

Serija 'Avangarda' ne bježi od prikaza tih krajnosti. Glavnu ulogu tumači norveški glumac Jakob Oftebro, čija je izvedba nagrađena na festivalima poput onog u Monte-Carlu, a savršeno hvata Stenbeckov šarm, ali i mračnu stranu koja je, kako kažu suradnici, mogla izazvati jezu. Kroz pet epizoda, serija postavlja vječno pitanje koje muči svakog ambicioznog čovjeka: je li na kraju sve bilo vrijedno toga? Gledatelji sada mogu sami potražiti odgovor na platformi Voyo.