Švedski 'Kum' stigao na Voyo: Tko je bio Jan Stenbeck, mogul koji je promijenio lice medija?
Na streaming platformu Voyo stigla je hvaljena švedska serija 'Avangarda', dramska priča koja se često opisuje kao stvarna verzija 'Nasljeđa'.
Serija prati život Jana Stenbecka, jednog od najkontroverznijih i najutjecajnijih poduzetnika u skandinavskoj povijesti, vizionara čiji su radikalni potezi zauvijek promijenili telekomunikacijsku i medijsku scenu, ali ga i odveli u osobnu propast.
Neželjeni nasljednik koji je srušio monopole
Jan Stenbeck (Jakob Oftebro) nije trebao voditi obiteljsko carstvo. Sredinom sedamdesetih, s 35 godina, živio je svoj američki san u New Yorku, radeći za Morgan Stanley i uživajući u vezi s američkom bogatašicom. No, dvostruka obiteljska tragedija, iznenadna smrt oca i starijeg brata, prisilila ga je da se vrati u Švedsku i preuzme Kinnevik, tradicionalni konglomerat. Umjesto da slijedi utabane staze, Stenbeck je, kako kaže redatelj Goran Kapetanović, 'cijeli dvorac obojio u ružičasto'. Okrenuo je tvrtku naglavce, usmjerivši je s proizvodnje celuloze i čelika prema tada neistraženim vodama medija i telekomunikacija. Njegova vizija rezultirala je rušenjem državnog telekomunikacijskog monopola i pokretanjem TV3, prvog komercijalnog TV kanala u Skandinaviji, čime je zauvijek izmijenio medijski krajolik.
Cijena uspjeha
Iako je uspio postati vizionar koji je promijenio naciju, cijena je bila astronomska. Njegova nemilosrdna ambicija ostavila ga je usamljenim, a obiteljski odnosi bili su trajno narušeni. Prema riječima kreativnog tima, bio je toliko usredotočen na posao da je ostao slijep za potrebe vlastite obitelji. Sanjao je o priznanju i ljubavi domovine za svoj doprinos, ali taj osjećaj često nije bio uzvraćen. Kasnije u životu, ovisnost o hrani i alkoholu dovela ga je do samouništenja. Preminuo je od srčanog udara 2002. godine, u dobi od samo 59 godina, ostavljajući iza sebe poslovno carstvo i nasljeđe isprepleteno genijalnošću i tragedijom.
Serija 'Avangarda' ne bježi od prikaza tih krajnosti. Glavnu ulogu tumači norveški glumac Jakob Oftebro, čija je izvedba nagrađena na festivalima poput onog u Monte-Carlu, a savršeno hvata Stenbeckov šarm, ali i mračnu stranu koja je, kako kažu suradnici, mogla izazvati jezu. Kroz pet epizoda, serija postavlja vječno pitanje koje muči svakog ambicioznog čovjeka: je li na kraju sve bilo vrijedno toga? Gledatelji sada mogu sami potražiti odgovor na platformi Voyo.