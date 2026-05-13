ČISTI ZICERI

Može li se i nakon ovog nadati SP-u? Pogledajte tri nevjerojatna promašaja Belje

Može li se i nakon ovog nadati SP-u? Pogledajte tri nevjerojatna promašaja Belje
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Svaki put mu je čistu šansu za gol fantastično obranio Martin Zlomislić

13.5.2026.
22:26
Sportski.net, Hina
Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

Plava devetka, Dion Drena Beljo imao je tri čista zicera (49., 65. i 93.), ali niti jedan nije uspio pretvoriti u gol. Svaki put mu je fantastično obranio Martin Zlomislić

Budući da je sam izjavio kako se nada popisu za Svjetsko prvenstvo, ovakvo izdanje pred izbornikom Zlatkom Dalićem koji je bio na tribinama, mu nikako ne ide u prilog. 

Sve Beljine promašaje pogledajte u videu ispod teksta. 

Hrvatski Kup, Dinamo, Hnk Rijeka, Dion Drena Beljo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
