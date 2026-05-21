Garcia pred posljednju utakmicu sezone: 'Dinamo ima ono što nama treba'

Stiglo je vrijeme i za posljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Otvorit će ga Osijek koji će ugostiti Slaven Belupo, a onda slijedi susret Hajduka i Vukovara na Poljudu.

Utakmica u Splitu nema nikakav rezultatski značaj - Hajduk je siguran na drugom mjestu koje ih vodi u kvalifikacije za Europsku ligu, dok je Vukovar već izgubio izglede za ostanak među prvoligašima. Splićani su protiv Vukovaraca ove sezone slavili u sva tri međusobna ogleda, a trener Garcia na današnjoj je konferenciji za medije objasnio što je to potrebno da Hajduk dođe do titule.

"Na početku sezone govorili su mi - Ovo je možda idealna prilika jer je Dinamo ostao bez puno igrača. A ja sam rekao - Ne, Dinamo će ove godine biti odličan, siguran sam u to. Napravili su sjajan posao. Stvorili su stroj u kojem su svi gladni uspjeha, svi idu do kraja, bore se jedan za drugoga i svi imaju isti cilj. To je ono što nam treba - pobjednički mentalitet, zajedništvo i borba na svakom treningu i u svakoj utakmici", kazao je Gonzalo.