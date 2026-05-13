Kovačević nakon rušenja Rijeke poslao jasnu poruku: 'Ovo je jedna od najboljih Dinamovih sezona'

Ovo je jedna od boljih sezona Dinama u posljednje vrijeme, zasluženo smo došli do dvostruke krune, izjavio je trener nogometaša Dinama Mario Kovačević nakon 2-0 pobjede u finalu Kupa protiv Rijeke na osječkoj Opus Areni.

„Htjeli smo okončati ovu odličnu sezonu na pravi način, osvajanjem Kupa. Željeli smo staviti točku na i, na zbilja odličan proljetni dio sezone. Rekao sam igračima neka uživaju i na kraju smo sasvim zasluženo uzeli pehar. Bili smo bolji od Rijeke u finalu. Sretan sam u klubu jer je u Dinamu sve dobro posloženo. Zvonimir Boban radi dobar posao, svi radimo jako dobro. Najsretniji sam zbog naših navijača. Slavili smo nakon osvojenog prvenstva, a sada ćemo samo nastaviti slaviti“, komentirao je trener Dinama Kovačević, dok je jednako sretan bio igrač Luka Stojković, strijelac oba pogotka u finalu.

„Sve je ovo neopisivo. Teško mi je riječima opisati kako se osjećam. Nitko sretniji od mene u svakom slučaju. Zaslužili smo dvostruku krunu, ništa manje ne zaslužujemo na račun naše kvalitete. Predivno je zabiti jedan pogodak, a ja sam ih postigao dva u finalu. Sve je sjajno“, uzbuđeno je govorio Stojković.

Na drugoj strani je vladala tuga. Prošle sezone je upravo Rijeka osvojila dvostruku krunu, a sada je sve reprizirao Dinamo.

„Dinamo je bio odličan i moramo čestitati suparniku. Ne samo na finalu, već na cijeloj sezoni. Razočarani smo jer smo bili silno motivirani da osvojimo Kup. Imali smo neke prilike, ali ih nismo iskoristili. Dinamo je bio bolji, a moji igrači mogu nakon svega hodati uzdignute glave. Nismo se došli braniti. Pokušati smo biti hrabri i agresivni, ali suparnik je stvarno kvalitetan. Dali smo sve od sebe, ali nije bilo dovoljno“, skrušeno je priznao trener Rijeke Victor Sanchez.