Kad savršen život postane noćna mora: Švedska serija 'Odrasli' i kriza identiteta u tridesetima

Kad savršen život postane noćna mora: Švedska serija 'Odrasli' i kriza identiteta u tridesetima
Foto: Viaplay

Nova švedska serija 'Odrasli' oštar je prikaz života jedne milenijalke, secirajući iluziju savršenstva i paniku koja nastaje kad dobijete sve što ste mislili da želite. U središtu priče je Mathilda, čiji se precizno isplanirani svijet urušava nakon neočekivane bračne ponude koja pokreće lavinu preispitivanja i loših odluka.

22.5.2026.
16:03
Savršena fasada i unutarnji kaos

Mathilda, koju tumači Carla Sehn, naizgled ima sve: obećavajuću karijeru u odvjetništvu i stabilnu vezu s dečkom Johannesom. No, kada je na korak do stalnog zaposlenja, njegova iznenadna bračna ponuda pokreće lavinu emocija. Iza smirene vanjštine, Mathilda se bori s vrtlogom sumnji i skrivenih želja. Ambicije na poslu ugrožene su impulzivnim odlukama, a upušta se i u tajnu aferu s Nathanom, muškarcem koji budi njezinu potisnutu strast. Serija prati njezine pokušaje da žonglira između veze, riskantnog odnosa s ljubavnikom i pritiska na poslu, dok joj kontrola izmiče iz ruku.

Iza kamere: Zvjezdana postava nordijske produkcije

Iza uspjeha serije stoji snažan kreativni tim. Scenarij potpisuju Amanda Högberg ('Ljubav i anarhija') i Daniel Karlsson ('Tanka plava linija'), dok redateljsku palicu dijele iskusni Felix Herngren, Måns Herngren i glumac Adam Pålsson. Glavnu glumačku postavu, uz Carlu Sehn u ulozi Mathilde, čine poznata lica poput vrsnog glumca Davida Dencika ('Zatočenik'), te Simon Reithner i Rakel Wärmländer. Ta kombinacija talenata jamči visoku produkcijsku vrijednost.

Val nordijskih priča koje osvajaju svijet

Serija 'Odrasli', dio je novog vala naslova koje je Viaplay osigurao za globalno tržište. Producirala ju je ugledna švedska kuća FLX, a u paketu s njom dolaze još dvije dramedije. 'Predgrađe' (Suburbia) oštra je satira o krizi srednje klase i čovjeku čiji se savršeni život u predgrađu raspada. 'Druga vožnja' (The Second Run) je topla komedija o paru koji gradski život mijenja za vođenje hotela, gdje ih umjesto idile dočeka kaos. 

'Odrasli' je stoga više od priče o ljubavnom trokutu. To je iskreno istraživanje ambicije, društvenih očekivanja i straha koji se javlja kada se suočimo s ostvarenjem snova. Svojom emotivnom dubinom, oštrim humorom i uvjerljivim likovima, serija nudi iznimno slojevit i bolno prepoznatljiv portret suvremenog odrastanja, njegovih kriza. Serija ' Odrasli' od danas je dostupna na platformi Voyo.

