Kad savršen život postane noćna mora: Švedska serija 'Odrasli' i kriza identiteta u tridesetima

Savršena fasada i unutarnji kaos

Mathilda, koju tumači Carla Sehn, naizgled ima sve: obećavajuću karijeru u odvjetništvu i stabilnu vezu s dečkom Johannesom. No, kada je na korak do stalnog zaposlenja, njegova iznenadna bračna ponuda pokreće lavinu emocija. Iza smirene vanjštine, Mathilda se bori s vrtlogom sumnji i skrivenih želja. Ambicije na poslu ugrožene su impulzivnim odlukama, a upušta se i u tajnu aferu s Nathanom, muškarcem koji budi njezinu potisnutu strast. Serija prati njezine pokušaje da žonglira između veze, riskantnog odnosa s ljubavnikom i pritiska na poslu, dok joj kontrola izmiče iz ruku.

Foto: Viaplay Foto: Viaplay

Iza kamere: Zvjezdana postava nordijske produkcije

Iza uspjeha serije stoji snažan kreativni tim. Scenarij potpisuju Amanda Högberg ('Ljubav i anarhija') i Daniel Karlsson ('Tanka plava linija'), dok redateljsku palicu dijele iskusni Felix Herngren, Måns Herngren i glumac Adam Pålsson. Glavnu glumačku postavu, uz Carlu Sehn u ulozi Mathilde, čine poznata lica poput vrsnog glumca Davida Dencika ('Zatočenik'), te Simon Reithner i Rakel Wärmländer. Ta kombinacija talenata jamči visoku produkcijsku vrijednost.

Foto: Viaplay Foto: Viaplay

Val nordijskih priča koje osvajaju svijet

Serija 'Odrasli', dio je novog vala naslova koje je Viaplay osigurao za globalno tržište. Producirala ju je ugledna švedska kuća FLX, a u paketu s njom dolaze još dvije dramedije. 'Predgrađe' (Suburbia) oštra je satira o krizi srednje klase i čovjeku čiji se savršeni život u predgrađu raspada. 'Druga vožnja' (The Second Run) je topla komedija o paru koji gradski život mijenja za vođenje hotela, gdje ih umjesto idile dočeka kaos.

Foto: Viaplay Foto: Viaplay

'Odrasli' je stoga više od priče o ljubavnom trokutu. To je iskreno istraživanje ambicije, društvenih očekivanja i straha koji se javlja kada se suočimo s ostvarenjem snova. Svojom emotivnom dubinom, oštrim humorom i uvjerljivim likovima, serija nudi iznimno slojevit i bolno prepoznatljiv portret suvremenog odrastanja, njegovih kriza. Serija ' Odrasli' od danas je dostupna na platformi Voyo.