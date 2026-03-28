Što najveći nosač zrakoplova radi u Splitu u jeku rata? Stručnjak procijenio koliki je rizik

Ford je na moru gotovo devet mjeseci, u Hrvatskoj je bio već dva puta, no ovaj posjet je zbog rata na Bliskom Istoku ipak malo drugačiji. Što najveći nosač zrakopova USS Gerald R. Ford radi u Splitu i koliko bi mogao ostati u Jadranu?

Zeleno svjetlo za brod na nuklearni pogon dala je Vlada na zatvorenoj sjednici. Premijer Andrej Plenković kaže da je riječ o uobičajenoj suradnji. "Nosači aviona ratne mornarice često su u lukama obavljaju određene tehničke aktivnosti i normalno je da kao partnerska zemlja imaju suradnju i podršku Hrvatske."

Na početku godine, prije nego je zarobljen čelnik Venezuele - Maduro, američki nuklearni nosač bio je u Karipskom moru. Nakon toga, zbog zaoštravanja odnosa s Iranom, Donald Trump ga je vratio u Sredozemno more. Neslužbeno prije početka rata na Bliskom Istoku bio je uz sjevernu obalu Izraela. Na početku rata nalazi se u Crvenom moru, potom je nakon požara u praonici rublja - povučen na Kretu. Od tamo je doplovio do Splita.

"Ne dolaze na nikakve remonte, ni nikakve vojne operacije. Uplovljava u članicu - zemlju članica NATO saveza gdje će se redovno održavanje - znači ono logističko popunjavanje onih potreba kojih taj nosač ima učiniti ovdje u ovih par dana što je on ovdje", kaže ministar obrane Ivan Anušić (HDZ).

Iz Ureda predsjednika poručuju da je predsjednik Zoran Milanović bio upoznat, ali da po zakonu odluku donosi Vlada. Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP) poručuje: "Nadamo se da je Vlada prilikom donošenja odluke kojom je odobrila uplovljavanje pažljivo razmotrila sve okolnosti koje je trebala razmotriti."

Sada će ga s obale gledati turisti i Splićani.

Postoji li rizik?

Iako je stigao u jeku najvećih napetosti na Bliskom istoku, Tonći Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" vjeruje da nema rizika.

"Što se tiče Hrvatske ne vidim tu nikakav poseban rizik za Hrvatsku. Hrvatska ni na kakav način nije umiješana u američko-izraelsko-iranski sukob i u tom smislu ne predstavlja nikakvu vojnu ni političku metu Iranu ako govorimo o najaktualnijim političkim zbivanjima", tvrdi Prodan.

Iz američkog veleposlanstva poručuju da je ratni brod uplovio radi planiranog posjeta i održavanja. "Tijekom svog posjeta USS Gerald R. Ford će ugostiti lokalne dužnosnike i ključne čelnike kako bi se potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske."

Ovo je inače treći dolazak u Split, ovaj put bez organiziranog novinarskog obilaska.

Davor Božinović (HDZ), ministar unutarnjih poslova, rekao je da misli da u ovom trenutku to nije jedini američki brod koji je u hrvatskim vodama i remontnim centrima.

Brod je trebao ostati na Kreti do početka travnja kako bi se sanirala šteta od požara koji nije bio povezan s vojnom akcijom. Izbio je u ožujku i ugašen je nakon 30 sati. Preko 600 članova posade je ostalo bez kreveta, pa su spavali na podovima i stolovima.

U Splitu će biti još idući tjedan.

Što o svemu misle druge oporbene stranke?

Oporbene stranke Možemo i Most otkrile su za RTL Danas također što misle o američkom nosaču ispred Splita.

"Most smatra da se Hrvatska ni na koji način ne smije uplitati u aktualne globalne sukobe i ratove. Međutim, nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford boravio je u Hrvatskoj i u lipnju 2023., a posljednji put u listopadu 2025., stoga ovo nije izvanredna situacija niti ima razloga za dizanje nepotrebne panike, iako su okolnosti u međuvremenu promijenjene.

Poštujemo naše saveznike i izvršavat ćemo sve obveze koje proizlaze iz članstva u NATO-u, ali se kao država ne bismo smjeli izravno uplitati ni u rat u Ukrajini ni u američku i izraelsku intervenciju u Iranu, jer nas na to naše članstvo u NATO-u ne obvezuje", poručuju iz Mosta.

Iz Možemo kažu da zabrinjava da Vlada RH do danas nije informirala hrvatske građane o razlozima i detaljima dolaska ratnog broda nego je o tome odlučila na zatvorenoj sjednici, dok o cijelom događaju javnost saznaje iz medija.

"Naš stav o ratu u Iranu je jasan: rat je van okvira UN-a i međunarodnog prava te Hrvatska ni EU zemlje ne trebaju u tom ratu sudjelovati. Hrvatska s partnerima iz EU treba zauzeti jasan stav o potrebi uspostave trajnog mira na Bliskom istoku", smatra stranka Možemo.