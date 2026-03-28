Beluga je dominantno slavio, ali erupcija veselja u publici bila je zbog nekog drugog

DOMAĆI HEROJ /

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) nastavio je svoju nevjerojatnu formu s početka sezone, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu u Svjetskom Superbike prvenstvu.

Iako je Bulega bio nedodirljiv, euforiju na tribinama izazvao je domaći heroj Miguel Oliveira. Portugalski vozač, koji je ove sezone stigao iz MotoGP prvenstva, startao je kao četvrti. Ključni trenutak utrke dogodio se u petom od dvadeset krugova, kada je Yari Montella, do tada drugoplasirani, pao u četrnaestom zavoju.

Taj incident promovirao je Lecuonu na drugo, a Oliveiru na treće mjesto, koje je Portugalac sigurno zadržao do kraja. Za Oliveiru je ovo prvo postolje u WorldSBK karijeri, a osvojiti ga pred domaćom publikom bio je poseban trenutak koji je izazvao erupciju oduševljenja na stazi u Portimãu što možete pogledati u videu.