Neodgovorni vozači kamiona stvaraju probleme na cestama: 'Radije plate 30 eura kazne'

Reporterka Nikolina Radić javila se za RTL Danas iz Korenice. Otkrila je da se tijekom dana situacija dobrim dijelom stabilizirala u Lici.

"Svi stanovnici općine Plitvička jezera su dobili električnu energiju tijekom kasnog poslijepodneva, a dobilo je je i više od polovice stanovnika općine Rakovica, koja ima negdje oko 2200 stanovnika. Ovi koji nisu dobili električnu energiju do kraja današnjeg dana trebali bi je dobiti sutra", poručila je.

Vozači koji stvaraju probleme

Očišćene su sada već sve prometnice, nema više odsječenih. 'Međutim, ono što bih nakon ovih dana i pol naglasila je da su imali najviše problema opet ponovno s neopreznim vozačima. Dakle, u vrijeme dok je cesta bila zatvorena za sve automobile za sve vozila osim osobnih automobila, mi smo sretali isto tako i kamione koji su prolazili kroz te zabrane. I treba reći da je u nekim situacijama njima lakše platiti 30 eura tu kaznu prolaska kroz zabranu nego možda gubiti vrijeme čekajući na cesti. Zapravo je nelogično da se na takav način ponašaju profesionalci, profesionalni vozači kamiona jer su više puta i sami bili u situaciji da su zbog onih koji su neoprezno krenuli na put, našli se u situaciji da moraju čekati. I mi smo sinoć morali čekati. Stoga još jednom sve službe upozoravaju, ako dođe do novih padalina koje se očekuju u idućem tjednu da ponovno razmisle kad kreću na put', poručila je reporterka Nikolina Radić